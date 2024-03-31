Путин подписал указ о весеннем призыве в армию
Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию, который продлится с 1 апреля по 15 июля.
«Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2024 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» призыву на военную службу, в количестве 150 000 человек», — говорится в документе.
Правительству, региональным властям и призывным комиссиям поручили обеспечить соответствующие мероприятия.
Солдат, матросов, сержантов и старшин, чей срок службы по призыву истек, уволят со службы.
С 1 января 2024 года верхнюю границу призывного возраста подняли с 27 до 30 лет, нижняя осталась прежней — 18 лет. 29 марта Генштаб снял с воинского учета и отправил в запас тех, кому в прошлом году исполнилось 27 лет.
Повестки призывникам будут направлены в письменной и электронной форме. Согласно действующему законодательству, ее сочтут врученной через семь дней после размещения в реестре повесток.
После получения повестки россиянам запрещено выезжать за границу. В случае неявки в военкомат в течение 20 дней предусмотрен штраф до 30 тыс. руб.
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