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Военная операция на Украине ,  
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В Генштабе пообещали не направлять срочников в зону спецоперации

Цимлянский: новобранцев весеннего призыва не будут направлять в новые регионы
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Молодых россиян, которые пойдут в армию по весеннему призыву, не будут направлять для прохождения службы в пункты дислокации в Луганской и Донецкой народных республиках, в Херсонской и Запорожской областях. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Владимир Цимлянский.

«В пункты дислокации подразделений вооруженных сил в новых регионах России — это Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области — или для участия там в выполнении задач специальной военной операции военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, направляться не будут», — сказал он.

Генштаб пообещал не привлекать срочников весеннего призыва к спецоперации
Политика
Фото:Владимир Смирнов / ТАСС

Российские власти неоднократно заявляли, что солдат срочной службы не отправляют в зону военной операции. В феврале 2022 года в Минобороны заверили, что в боевых действиях на Украине участвуют только контрактники. Позднее в ведомстве заявили о срочниках в зоне спецоперации, в Генпрокуратуре сообщили о наказании офицеров после этих сообщений.

Летом 2023 года президент Владимир Путин сообщал, что в переброске срочников в зону военной операции нет необходимости. Власти не планируют их туда отправлять, подчеркнул президент.

29 марта начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Евгений Бурдинский заявил, что военных, призванных на службу в ходе весенней кампании, не будут привлекать к участию в спецоперации.

Военный призыв в России происходит два раза в год в одно и то же время: весенний — с 1 апреля по 15 июля, осенний — с 1 октября по 31 декабря. Однако в 2022 году из-за частичной мобилизации осенний призыв был перенесен с 1 октября на 1 ноября. Возраст призыва с 2024 года — от 18 до 30 лет, срок службы — один год.

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