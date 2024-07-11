Картаполов отверг отправку срочников осеннего призыва на спецоперацию

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Призванные на срочную службу в ходе осеннего призыва 2024 года граждане не будут направлены в зону специальной военной операции на Украине. Об этом телеграм-каналу SHOT заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Ничего не поменялось. Как не планировали их брать, так и не будем это планировать. У них все будет хорошо», — ответил Картаполов на вопрос корреспондента телеграм-канала о возможности отправки призванных в армию в зону спецоперации.

Ранее Картаполов рассказал, что во время осеннего призыва, который обычно начинается 1 октября, в подавляющем большинстве регионов будут вручаться бумажные повестки.

«Во время осеннего призыва — оповещение традиционным способом, то есть с использованием бумажных повесток, останется в подавляющем большинстве субъектов, а эта система [электронные повестки] тоже заработает», — сказал он на заседании нижней палаты парламента.

Военный призыв в России происходит два раза в год в одно и то же время: весенний — с 1 апреля по 15 июля, осенний — с 1 октября по 31 декабря. Однако в 2022 году из-за частичной мобилизации осенний призыв был перенесен с 1 октября на 1 ноября. Возраст призыва с 2024 года — от 18 до 30 лет, срок службы — один год.

В апреле 2024 года бывший тогда министром обороны Сергей Шойгу также пообещал, что солдаты срочной службы не будут привлекаться к участию в специальной военной операции на Украине.

По словам Шойгу, в соответствии с указом президента весной 2024 года призыву на военную службу подлежали 150 тыс. человек. Большинство из них должны были получить военно-учетную специальность в учебных соединениях и воинских частях и только после этого отправиться к месту службы.