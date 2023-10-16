Шойгу заявил об активной обороне и улучшении позиций войск на Украине

Российским войскам удается улучшить тактическое положение и «нигде фактически не допущено какое-либо продвижение» ВСУ, заявил глава Минобороны. В ходе наступления какого-либо существенного успеха ВСУ добиться не удалось, сказал он

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Министр обороны Сергей Шойгу на совещании с президентом Владимиром Путиным заявил, что украинские войска пытаются наступать на разных направлениях, но сталкиваются с активной эшелонированной обороной и несут большие потери.

По данным Шойгу, за время начавшегося в июне украинского контрнаступления ВСУ потеряли сотни танков и 1,5 тыс. бронированных машин.

Он отметил, что российским войскам удается улучшить тактическое положение и «нигде фактически не допущено какое-либо продвижение» ВСУ. В ходе наступления Украины весной, летом и осенью какого-либо существенного успеха ее войскам добиться не удалось, подчеркнул глава Минобороны.

«Мы на сегодняшний день продолжаем такие же активные действия на тех направлениях, где считаем необходимым усилить наше положение. В целом обстановка выглядит устойчиво и уверенно. Войска ведут профессиональные действия, проявляют героизм, уверенность в том, что смогут не только удержать позиции, но и продолжать реализацию тех планов, которые мы наметили», — сказал министр.

Россия неоднократно заявляла о провале украинского контрнаступления и больших потерях ВСУ. В начале октября Путин говорил, что с начала июня ВСУ потеряли более 90 тыс. человек, назвав их «санитарными безвозвратными потерями». Также были выведены из строя 557 танков и почти 1,9 тыс. бронемашин различного класса. По его словам, у российской стороны «есть свое понимание, что и как двигается», а также «где и что нам нужно сделать, где и что нам нужно добавить».

В интервью медиакорпорации Китая 16 октября президент еще раз заявил, что пока результатов наступления Украины нет, а «есть только огромные потери». «Потери просто огромные — один к восьми примерно, если в соотношении», — сказал он.

Минобороны России в последний раз отчитывалось о российских потерях 21 сентября 2022 года. К тому моменту погибли 5937 человек, сообщал Шойгу. 6 июня этого года он заявлял, что за последние три дня, с начала украинского наступления, при отражении атак с российской стороны погиб 71 военнослужащий, еще 210 получили ранения. В том же месяце Путин сказал, что потери ВСУ катастрофические, а «Россия несет в десять раз меньше потерь, чем Украина».

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов на прошлой неделе указал, что ВСУ не отстают от графика, а выбились из него. Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк объяснил, что военные вышли из графика из-за промедления с поставками оружия на шесть-девять месяцев. Координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям США Джон Кирби говорил, что Киев получил для своего наступления все, что просил.