Буданов охарактеризовал наступление ВСУ словами «выбились из графика»
Вооруженные силы Украины (ВСУ) выбились из графика, собираясь закончить боевые действия на своей территории до конца года. Об этом «Украинской правде» заявил начальник Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов.
В феврале глава ГУР сказал, что у Украины все шансы закончить боевые действия и вернуться к границам 1991 года. Отвечая на вопрос журналиста издания, «что пошло не так» с этим планом, он отметил, что ВСУ выбились из графика.
«Не отстаем, а выбились. Это совсем другое толкование», — подчеркнул Буданов.
В ответ на уточняющий вопрос: «То есть все пошло вообще кувырком?» — глава ГУР попросил не разъяснять его слова: «Мы выбились из графика — пусть каждый сделает свой вывод».
28 сентября Буданов заявил, что основная часть украинского наступления, о начале которого власти Украины объявили летом, проходит пешком. Он отметил, что ВСУ продолжит контрнаступление и тогда, когда наступит зимняя погода, несмотря на связанные с этим сложности. Буданов признал, что ход наступления на разных направлениях идет медленнее, чем хотелось бы, и охарактеризовал ситуацию как сложную.
5 октября президент России Владимир Путин сказал, что ВСУ потеряли свыше 90 тыс. человек с начала контрнаступления. По его словам, Россия достигнет целей военной операции, поскольку у российских властей «есть свое понимание, что и как двигается».
В июле Путин назвал украинское наступление провалившимся. Тогда он отметил, что Украине не помогают «ни колоссальные ресурсы», ни поставки западного оружия, «ни направление тысяч иностранных наемников и советников» с целью прорыва линии фронта. «В результате самоубийственных атак формирования ВСУ понесли громадные потери. Это десятки тысяч, именно десятки тысяч человек», — заявил президент.
Хороший прогноз на осень от ВТБ с кредитом наличными по ставке от 3,9%!
Сумма кредита от 5000 руб. до 40 млн руб.
Получите решение онлайн за пару минут!
Кредит наличными в ВТБ от 3,9%