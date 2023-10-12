 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Буданов охарактеризовал наступление ВСУ словами «выбились из графика»

Глава ГУР Украины Буданов: ВСУ не отстали, а выбились из графика
Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Путин в июле назвал украинское контрнаступление провальным. Глава украинской разведки признал, что оно «выбилось из графика»
Фото: Евгений Титов / Reuters
Фото: Евгений Титов / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выбились из графика, собираясь закончить боевые действия на своей территории до конца года. Об этом «Украинской правде» заявил начальник Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов.

В феврале глава ГУР сказал, что у Украины все шансы закончить боевые действия и вернуться к границам 1991 года. Отвечая на вопрос журналиста издания, «что пошло не так» с этим планом, он отметил, что ВСУ выбились из графика.

«Не отстаем, а выбились. Это совсем другое толкование», — подчеркнул Буданов.

В ответ на уточняющий вопрос: «То есть все пошло вообще кувырком?» — глава ГУР попросил не разъяснять его слова: «Мы выбились из графика — пусть каждый сделает свой вывод».

28 сентября Буданов заявил, что основная часть украинского наступления, о начале которого власти Украины объявили летом, проходит пешком. Он отметил, что ВСУ продолжит контрнаступление и тогда, когда наступит зимняя погода, несмотря на связанные с этим сложности. Буданов признал, что ход наступления на разных направлениях идет медленнее, чем хотелось бы, и охарактеризовал ситуацию как сложную.

5 октября президент России Владимир Путин сказал, что ВСУ потеряли свыше 90 тыс. человек с начала контрнаступления. По его словам, Россия достигнет целей военной операции, поскольку у российских властей «есть свое понимание, что и как двигается».

Читайте на РБК Pro
Педагогические системы: как выбрать подходящую
Топ-7 профессий будущего — рекомендации нейросети
Бывшая CEO Tinder запускает приложение, которое поможет этично расстаться
Как появление лекарств от ожирения повлияет на индустрию «вредной» еды

В июле Путин назвал украинское наступление провалившимся. Тогда он отметил, что Украине не помогают «ни колоссальные ресурсы», ни поставки западного оружия, «ни направление тысяч иностранных наемников и советников» с целью прорыва линии фронта. «В результате самоубийственных атак формирования ВСУ понесли громадные потери. Это десятки тысяч, именно десятки тысяч человек», — заявил президент.

Кредит наличными от 3,9%

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Хороший прогноз на осень от ВТБ с кредитом наличными по ставке от 3,9%!

Узнать подробнее

Сумма кредита от 5000 руб. до 40 млн руб.
 

Узнать подробнее

Получите решение онлайн за пару минут!
 

Узнать подробнее

Кредит наличными в ВТБ от 3,9%
 

Узнать подробнее
Авторы
Теги
Мир Ландау
Украина Кирилл Буданов ВСУ
Материалы по теме
Боррель фразой о лисе в курятнике оценил нейтралитет Китая по Украине
Политика
В Белом доме заявили о прогрессе в контрнаступлении Украины
Политика
США и Финляндия объявили о новых пакетах помощи Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 октября
EUR ЦБ: 105,95 (+0,27) Инвестиции, 11 окт, 18:59 Курс доллара на 12 октября
USD ЦБ: 99,98 (+0,05) Инвестиции, 11 окт, 18:59
Fizika Development реализовала апартаментов на сумму ₽1,3 млрд РБК Компании, 12:00
Нидерланды начали расследование в отношении Yango Технологии и медиа, 12:00
Кадры ударов Израиля по элитным силам ХАМАС Политика, 11:59
Власти США обвинили Microsoft в неуплате $28,9 млрд налогов Бизнес, 11:55
Испанскую фигуристку дисквалифицировали на год за допинг на Олимпиаде Спорт, 11:54
Мир возможностей: куда движется индустрия видеоигр в России Тренды, 11:53
Мильнер объявил о пожертвовании $10 млн на помощь Израилю Политика, 11:50
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
В ЦБ предложили разрешить анонимность для дружественных инвесторов Финансы, 11:46
Как стать продавцом на маркетплейсе. Инструкция РБК и Яндекс Маркет, 11:45
Собянин рассказал о планах строительства дорог в Москве Недвижимость, 11:44
Больница в Белфасте попала под подозрение как место съемки порнороликов Общество, 11:40
Из-за переписок в мессенджере возникает много проблем. 7 самых неприятных Pro, 11:39
Эксперты оценили основные тренды и драйверы роста рынка облачных сервисов РБК+, 11:37
Баланс и эффективность: как женщины улучшают работу добывающих компаний Тренды, 11:34