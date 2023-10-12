Буданов охарактеризовал наступление ВСУ словами «выбились из графика»

Глава ГУР Украины Буданов: ВСУ не отстали, а выбились из графика

Владимир Путин в июле назвал украинское контрнаступление провальным. Глава украинской разведки признал, что оно «выбилось из графика»

Фото: Евгений Титов / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выбились из графика, собираясь закончить боевые действия на своей территории до конца года. Об этом «Украинской правде» заявил начальник Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов.

В феврале глава ГУР сказал, что у Украины все шансы закончить боевые действия и вернуться к границам 1991 года. Отвечая на вопрос журналиста издания, «что пошло не так» с этим планом, он отметил, что ВСУ выбились из графика.

«Не отстаем, а выбились. Это совсем другое толкование», — подчеркнул Буданов.

В ответ на уточняющий вопрос: «То есть все пошло вообще кувырком?» — глава ГУР попросил не разъяснять его слова: «Мы выбились из графика — пусть каждый сделает свой вывод».

28 сентября Буданов заявил, что основная часть украинского наступления, о начале которого власти Украины объявили летом, проходит пешком. Он отметил, что ВСУ продолжит контрнаступление и тогда, когда наступит зимняя погода, несмотря на связанные с этим сложности. Буданов признал, что ход наступления на разных направлениях идет медленнее, чем хотелось бы, и охарактеризовал ситуацию как сложную.

5 октября президент России Владимир Путин сказал, что ВСУ потеряли свыше 90 тыс. человек с начала контрнаступления. По его словам, Россия достигнет целей военной операции, поскольку у российских властей «есть свое понимание, что и как двигается».

В июле Путин назвал украинское наступление провалившимся. Тогда он отметил, что Украине не помогают «ни колоссальные ресурсы», ни поставки западного оружия, «ни направление тысяч иностранных наемников и советников» с целью прорыва линии фронта. «В результате самоубийственных атак формирования ВСУ понесли громадные потери. Это десятки тысяч, именно десятки тысяч человек», — заявил президент.