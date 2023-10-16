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WP узнала, что Блинкену пришлось до утра ждать саудовского принца
WP: главе Госдепа США Блинкену пришлось до утра ждать саудовского принца
Энтони Блинкен и Мухаммед ибн Салман Аль Сауд
Главе Госдепартамента США Энтони Блинкену пришлось несколько часов ждать встречи с премьер-министром и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, пишет The Washington Post.
Изначально планировалось, что они встретятся вечером, однако принц появился только утром.
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