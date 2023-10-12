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Палестино-израильский конфликт ,  
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Блинкен назвал цель поездки на Ближний Восток

Блинкен: США убеждают страны Ближнего Востока повлиять на ХАМАС по заложникам
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Энтони Блинкен
Энтони Блинкен (Фото: Jacquelyn Martin / Reuters)

Госсекретарь США Энтони Блинкен отправится в Иорданию на встречу с президентом государства Палестина Махмудом Аббасом. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Тель-Авиве, трансляция шла на YouTube-канале Госдепартамента США.

«Отсюда я отправлюсь в Иорданию, где встречусь с Его Величеством королем Абдаллой II и президентом Палестинской национальной администрации [Махмудом] Аббасом», — сказал госсекретарь США. «Затем, в ближайшие дни, мы посетим лидеров в Саудовской Аравии, ОАЭ, Египте и Катаре», — добавил он.

Аббас возглавляет Движение за национальное освобождение Палестины (ФАТХ). Арабские территории в Палестине разделены на две части — сектор Газа контролирует ХАМАС, западный берег реки Иордан — ФАТХ.

США стараются убедить государства Ближнего Востоке не допустить расширения конфликта вокруг сектора Газа, пояснил Блинкен. Кроме того, Вашингтон убеждает ближневосточные страны использовать свое влияние на палестинскую группировку ХАМАС, чтобы добиться освобождения заложников, отметил госсекретарь.

Госдепартамент анонсировал визит Блинкена в Израиль и Иорданию 11–13 октября. Как отмечал секретарь исполнительного комитета ФАТХ Хуссейн аль-Шейх, встреча Блинкена и Аббаса запланирована на 13 октября.

С начала войны между Израилем и ХАМАС Аббас неоднократно созванивался с европейскими и арабскими лидерами. Посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль призывал остановить убийства. Постпред Палестины при ООН Рияд Мансур заявил, что «блокада и неоднократные нападения» на сектор Газа со стороны Израиля уже были направлены на обеспечение безопасности в регионе и уничтожение военного потенциала ХАМАС, но не принесли результатов. Он призвал Израиль «изменить курс».

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Теги
Энтони Блинкен США Палестина Махмуд Аббас переговоры Иордания
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