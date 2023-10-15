FT узнала о призывах Запада к Израилю отложить вторжение в сектор Газа

На Западе обеспокоены тем, что Израиль «не подумал» о последствиях его потенциального вторжения в сектор Газа. Пока до конца не ясно, произойдет ли такая операция, но в ВВС Израиля заявили, что готовятся к ней

Фото: Amir Levy / Getty Images

На Западе в частном порядке призывают Израиль отложить сухопутное вторжение в сектор Газа из опасений расширения конфликта, развития гуманитарного кризиса и неясности последствий, сообщает Financial Times (FT).

«Их план состоит в том, чтобы полностью уничтожить ХАМАС, но они на самом деле не подумали о следующих днях», — сказал изданию неназванный западный чиновник.

Ранее Bloomberg сообщал, что американские власти обеспокоены отсутствием у Израиля плана, как действовать в отношении сектора Газа после возможного вторжения туда.

На территории сектора Газа проживают 2,1 млн человек по состоянию на 2023 год, следует из данных справочника ЦРУ (CIA World Factbook). При площади 360 кв. км (длина 40 км, ширина 6–12 км) выходит, что плотность населения в регионе приближается к 6 тыс. человек на квадратный километр, что делает его одним из самых густонаселенных в мире. В регионе высокая рождаемость, численность населения бурно растет (на 2% в год). Половина палестинцев, проживающих в секторе Газа, находятся в возрасте до 19 лет.

Источники FT, осведомленные о содержании разговоров израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху с западными чиновниками, сообщили, что глава правительства назвал нынешние действия Израиля в отношении сектора Газа «первой частью» многоэтапной операции, направленной на «восстановление устрашения» со стороны Израиля. Он также уверен, что чем жестче будет действовать Тель-Авив, тем меньше вероятность нападения на страну Ирана или «Хезболлы».

Арабский дипломат в разговоре с FT отметил, что сейчас неясна «конечная цель игры» Израиля. Он также отметил, что полностью уничтожить ХАМАС не удастся.

Как передает Haaretz , командующий ВВС Израиля Томер Бар сообщил, что авиация страны активно готовится к созданию оптимальных условий для сухопутных войск в случае наземного вторжения ЦАХАЛа в сектор Газа и устраняет «угрозы как с земли, так и с воздуха».

14 октября представитель ЦАХАЛа Джонатан Конрикус пояснял, что наземная операция в секторе Газа будет проведена только после оценки ситуации с эвакуацией мирных жителей — ранее Тель-Авив потребовал, чтобы жители северной части сектора переместились на юг.

The New York Times со ссылкой на источники сообщала, что Израиль планировал начать наземную операцию в секторе Газа в выходные, но перенес ее «на несколько дней» из-за погоды. Одна из проблем — облачность, которая мешает работе операторов беспилотников — они должны обеспечивать сухопутным войскам прикрытие с воздуха.