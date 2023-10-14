AFP узнало о решении Эр-Рияда отказаться от сделки с Израилем из-за войны
Саудовская Аравия приостановила переговоры о нормализации отношений с Израилем на фоне его войны с ХАМАС, сообщает агентство AFP со ссылкой на источник, знакомый с ходом обсуждения.
Об этом проинформированы власти США, добавил собеседник.
Саудовская Аравия не признала государство Израиль и не присоединилась к Авраамским соглашениям 2020 года, когда Бахрейн, ОАЭ и Марокко установили официальные связи с ним. Эр-Рияд настаивал, что подобный шаг невозможен без справедливого разрешения палестино-израильского конфликта.
В 2023 году американские СМИ сообщили, что в Вашингтоне считают возможным достичь прорыва в нормализации между Израилем и Саудовской Аравией до конца года.
Саудовские власти после нападения палестинской группировки ХАМАС на Израиль и ответных ударов Израиля выступили с осуждением действий последнего. Критике вызвали также решение Израиля устроить блокаду сектора Газа и наличие мирных жителей среди пострадавших от ударов. Эр-Рияд «подтверждает свое категорическое неприятие призывов к насильственному перемещению палестинского народа из Газы и осуждение продолжающихся нападений на беззащитных гражданских лиц там», подчеркнул МИД королевства.
В конце сентября наследный саудовский принц Мохаммед бен Салман отмечал, что стороны «каждый день становятся ближе» к достижению сделки. Саудовский МИД называл нормализацию отношений с Израилем полезной для всего региона и отвечающей интересам всех стран Ближнего Востока.
Посредниками сделки выступали США. По сведениям The New York Times, американская сторона обязалась при успешном заключении соглашения подписать с Саудовской Аравией договор о взаимной обороне. Аналогичные договоры с США заключили Южная Корея и Япония, он предполагает военную поддержку в случае нападения.
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