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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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AFP узнало о решении Эр-Рияда отказаться от сделки с Израилем из-за войны

AFP: Саудовская Аравия приостановила процесс нормализации с Израилем из-за войны
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Саудовская Аравия и Израиль планировали нормализовать отношения до конца года взамен на военную помощь от США, однако из-за нападения ХАМАС и блокады сектора Газа процесс приостановлен
Ашкелон, Израиль
Ашкелон, Израиль (Фото: Ammar Awad / Reuters)

Саудовская Аравия приостановила переговоры о нормализации отношений с Израилем на фоне его войны с ХАМАС, сообщает агентство AFP со ссылкой на источник, знакомый с ходом обсуждения.

Об этом проинформированы власти США, добавил собеседник.

Саудовская Аравия не признала государство Израиль и не присоединилась к Авраамским соглашениям 2020 года, когда Бахрейн, ОАЭ и Марокко установили официальные связи с ним. Эр-Рияд настаивал, что подобный шаг невозможен без справедливого разрешения палестино-израильского конфликта.

В 2023 году американские СМИ сообщили, что в Вашингтоне считают возможным достичь прорыва в нормализации между Израилем и Саудовской Аравией до конца года.

Саудовские власти после нападения палестинской группировки ХАМАС на Израиль и ответных ударов Израиля выступили с осуждением действий последнего. Критике вызвали также решение Израиля устроить блокаду сектора Газа и наличие мирных жителей среди пострадавших от ударов. Эр-Рияд «подтверждает свое категорическое неприятие призывов к насильственному перемещению палестинского народа из Газы и осуждение продолжающихся нападений на беззащитных гражданских лиц там», подчеркнул МИД королевства.

Неделя войны Израиля и ХАМАС. Фоторепортаж
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В конце сентября наследный саудовский принц Мохаммед бен Салман отмечал, что стороны «каждый день становятся ближе» к достижению сделки. Саудовский МИД называл нормализацию отношений с Израилем полезной для всего региона и отвечающей интересам всех стран Ближнего Востока.

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Посредниками сделки выступали США. По сведениям The New York Times, американская сторона обязалась при успешном заключении соглашения подписать с Саудовской Аравией договор о взаимной обороне. Аналогичные договоры с США заключили Южная Корея и Япония, он предполагает военную поддержку в случае нападения.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Израиль Саудовская Аравия нормализация отношений
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