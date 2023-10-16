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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Израиль опроверг прекращение огня на юге сектора Газа

Офис премьера Израиля опроверг введение режима прекращения огня в секторе Газа
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
В секторе Газа в настоящее время не действует режим прекращения огня для доставки гуманитарной помощи и выезда иностранцев, заявили в офисе премьера Израиля. О прекращении огня с 9:00 сообщали Al Arabiya и Reuters
Фото: Alexi J. Rosenfeld / Getty Images
Фото: Alexi J. Rosenfeld / Getty Images

Израиль опроверг введение режима прекращения огня в южной части сектора Газа для доставки гуманитарной помощи и выезда иностранных граждан. Об этом говорится в заявлении офиса израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

«В настоящее время в секторе Газа нет прекращения огня и гуманитарной помощи в обмен на вывоз иностранцев», — говорится в публикации.

О том, что стороны договорились о прекращении огня в южной части сектора Газа с 9:00, ранее сообщили телеканал Al Arabiya и агентство Reuters. В то же время Haaretz со ссылкой на источники в ХАМАС писала, что группировка не получала официальной информации об открытии пункта пропуска «Рафах» на границе с Египтом, через который в сектор Газа могут доставить гуманитарную помощь.

13 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала жителей северной части сектора Газа уехать на юг региона, отметив, что боевики используют их как живой щит. Решение вызвало критику ООН и ВОЗ. ЦАХАЛ подчеркивала, что не будет начинать крупную военную операцию в Газе, пока для этого не будут созданы условия.

Палестинская исламистская группировка ХАМАС, после атаки которой утром 7 октября на южные регионы Израиля обострился конфликт, призвала игнорировать указания Тель-Авива.

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14 октября AFP со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника сообщило, что Израиль и Египет договорились открыть КПП «Рафах», чтобы позволить американцам, застрявшим в секторе Газа, выехать из него. Однако телеканал Cairo 24 в тот же день сообщил об отказе Египта выпустить американцев.

Спустя сутки глава египетского МИДа Самех Шукри уточнил, что контрольно-пропускной пункт «Рафах» на южной границе сектора Газа с Египтом открыт, однако дороги с палестинской стороны «выведены из строя» из-за бомбардировок.

15 октября Израиль объявил об открытии гуманитарного коридора в южную часть сектора Газа на три часа.

Израиль планирует провести наземную операцию в секторе Газа. The New York Times сообщала, что ее могли начать в прошедшие выходные, но отложили из-за погоды. Командующий ВВС Израиля Томер Бар сообщил, что авиация страны активно готовится к созданию оптимальных условий для сухопутных войск в случае наземного вторжения ЦАХАЛ в сектор Газа и устраняет «угрозы как с земли, так и с воздуха», писала Haaretz.

Иран, поддержавший действия ХАМАС, предупредил, что может вмешаться в конфликт. Кроме того, к боевым действиям на стороне движения может присоединиться финансируемая Ираном ливанская шиитская группировка «Хезболла».

На Западе предостерегают Израиль от проведения наземной операции. Президент США Джо Байден заявил, что ХАМАС следует ликвидировать, однако оккупация сектора Газа Израилем будет «большой ошибкой», так как движение не представляет интересы всего палестинского народа.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Израиль прекращение огня Биньямин Нетаньяху сектор Газа
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