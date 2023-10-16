На юге сектора Газа объявят временное прекращение огня

Вместе с началом режима прекращения огня должен возобновить работу пункт пропуска на границе сектора Газа и Египта, через который из региона смогут выехать иностранцы, а в него доставят гуманитарную помощь

Фото: Amir Cohen / Reuters

В секторе Газа с 9:00 по местному времени (совпадает с мск) будет объявлено временное прекращение огня, сообщает Al Arabiya в Х (бывший Twitter). Соглашение об этом достигли обе стороны конфликта.

Информацию подтвердили два источника Reuters из службы безопасности Египта.

NBC News со ссылкой на палестинское посольство сообщает, что с этого же времени иностранцы смогут пересекать границу сектора Газа и Египта через пропускной пункт «Рафах». Его открытие ранее анонсировал госсекретарь США Энтони Блинкен, передает The Wall Street Journal.

Haaretz со ссылкой на источники в ХАМАС пишет, что группировка не получала официальной информации об открытии «Рафаха», через который в сектор Газа могут доставить гуманитарную помощь. Al Arabiya передает, что из египетского города Эль-Ариш в сторону «Рафах»а стоит колонна грузовиков с гумпомощью, которая ожидает разрешения на въезд в сектор Газа.

13 октября израильская армия (ЦАХАЛ) рекомендовала жителям северной части сектора Газа эвакуироваться на юг ради их собственной безопасности. Боевиков ХАМАС Израиль обвинил в использовании гражданских лиц в качестве «живого щита». В ЦАХАЛ поясняли, что такая мера нужна для продолжения борьбы Израиля с ХАМАС, так как на юге «относительно безопасные условия вдали от центра терроризма».

Исламистское движение призвало палестинцев игнорировать предупреждение. «У нас есть два варианта: победить эту оккупацию или умереть в своих домах», — заявил ХАМАС.

Израиль планирует провести наземную операцию в секторе Газа. The New York Times сообщала, что ее могли начать на прошедших выходных, но отложили из-за погоды. Командующий ВВС Израиля Томер Бар сообщил, что авиация страны активно готовится к созданию оптимальных условий для сухопутных войск в случае наземного вторжения ЦАХАЛ в сектор Газа и устраняет «угрозы как с земли, так и с воздуха», писала Haaretz.

Однако на Западе предостерегают Израиль от таких действий. Президент США Джо Байден заявил CBS, что ХАМАС следует ликвидировать, однако оккупация сектора Газа Израилем будет «большой ошибкой», так как ХАМАС не представляет интересы всего палестинского народа.