Иран предупредил о «далеко идущих последствиях» действий Израиля в Газе

Действия Израиля в секторе Газа могут привести к «далеко идущим последствиям», заявили в постпредстве Ирана при ООН. Axios пишет, что Иран предупредил Израиль, что может присоединиться к боевым действиям, если они не прекратятся

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Действия Израиля в секторе Газа, если их не прекратить, могут привести к выходу ситуации из-под контроля, заявили в постпредстве Ирана при Организации объединенных наций.

В публикации представительства в X (бывшая Twitter) говорится, что это может вызвать «далеко идущие последствия, ответственность за которые лежит на ООН, Совете Безопасности и государствах, которые заводят Совет в тупик».

Два дипломатических источника, знакомых с ситуацией, сообщили Axios, что Иран через ООН направил Израилю уведомление о том, что не хочет дальнейшей эскалации, но ему придется вмешаться, если Тель-Авив не прекратит операцию в секторе Газа. Портал отмечает, что послание Ирана появилось в связи с тем, что США пытаются удержать Тегеран и поддерживаемую им ливанского шиитского движения «Хезболла» от присоединения к боевым действиям.

В свою очередь постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан объявил о разрыве отношении с специальным координатором ООН по ближневосточному урегулированию Тором Веннесландом из-за его встречи с главой МИД Ирана Хоссейном Амир-Абдоллахияном, на которой они обменялись рукопожатиями.

«Мы не будем продолжать признавать легитимность, которую ООН придает нацистскому режиму Ирана, который открыто призывает к уничтожению Израиля. До тех пор, пока [Веннесланд] публично не осудит режим аятолл, я официально заявляю о разрыве всех контактов с ним. Пусть он умоет руки от крови наших детей», — написал Эрдан в X, сопроводив публикацию фотографиями встречи спецкоординатора и иранского министра.

Иран в числе немногих других стран поддержал атаку палестинского исламистсткого движения ХАМАС на Израиль, которая произошла утром 7 октября и стала причиной обострения ситуации в регионе.

Глава иранского МИДа Абдоллахиян заявил, что Израиль не может «подвергнуть Газу полной осаде, бомбить гражданских лиц, совершать военные преступления и не ожидать никакой реакции на эти преступления». Он встретился с представителями Ливана, Ирака, Сирии, а также лидером «Хезболлы» Сайедом Хасаном Насраллой.

После встречи с последним иранский министр заявил, что «Хезболла» может присоединиться к ХАМАС в боевых действиях, если Израиль не прекратит операции в секторе Газа. В таком случае конфликт распространится на другие части Ближнего Востока. «Любой шаг сопротивления [«Хезболлы»] вызовет огромное землетрясение в сионистском образовании», — сказал Абдоллахиян.

Он добавил, что лидеры сопротивления сплочены, «рука каждого держит спусковой крючок, в случае промедления мирового сообщества ответные меры будут приняты в соответствующее время».

После атаки ХАМАС военные Израиля обменялись также ударами с «Хезболлой» в Ливане и армией Сирии, обвинив в обстрелах своей территории. Вечером 14 октября армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об ударах по военной инфраструктуре «Хезболлы», после того, как утром того дня «террористическая ячейка» пыталась проникнуть в Израиль из Ливана. Беспилотник атаковал ее и уничтожил несколько террористов, сообщили в ЦАХАЛ.