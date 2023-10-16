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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Больницы в Газе предупредили, что не смогут эвакуировать тысячи раненых

NYT: больницы в Газе предупредили, что не смогут эвакуировать тысячи раненых
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
На фоне приказа Израиля жителям Газы эвакуироваться на юг, местные больницы столкнулись «неразрешимой дилеммой», так-как некоторых пациентов нельзя перевозить, пишет NYT. Израиль объяснял свои требования «гуманитарными мерами»
Фото: Mohammed Saber / EPA / ТАСС
Фото: Mohammed Saber / EPA / ТАСС

Больницы в Газе (крупнейший город в секторе Газа) все еще переполнены, множество людей продолжают стекаться в них на фоне продолжающихся бомбардировок сектора, пишет The New York Times со ссылкой на корреспондентов и опрошенных представителей лечебных заведений.

Как отмечает газета, на фоне приказа Израиля 1,1 млн жителям Газы эвакуироваться на юг сектора, местные больницы столкнулись с «неразрешимой дилеммой», поскольку некоторых пациентов просто нельзя перевозить.

«Эвакуировать больницу сейчас абсолютно невозможно», — заявил WSJ директор больницы Аль-Шифа (крупнейшего медицинского комплекса в секторе Газа) Мухаммад Абу Салима.

По его словам, на всей территории сектора не найдется места, необходимого для размещения пациентов из отделений интенсивной терапии и интенсивной терапии для новорожденных, а также места с необходимым количеством операционных. «Если кто-то не умрет от бомбардировок, то он умрет от отсутствия медицинской помощи», — подчеркнул Абу Салима.

Как отмечает WSJ, в настоящее время больнице Аль-Шифа 70 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, 200 человек находятся на диализе и множество младенцев остаются в инкубаторах.

На территории сектора Газа проживают 2,1 млн человек по состоянию на 2023 год, следует из данных справочника ЦРУ (CIA World Factbook). При площади 360 кв. км (длина 40 км, ширина 6–12 км) выходит, что плотность населения в регионе приближается к 6 тыс. человек на квадратный километр, что делает его одним из самых густонаселенных в мире.

В регионе высокая рождаемость, численность населения бурно растет (на 2% в год). Половина палестинцев, проживающих в секторе Газа, находятся в возрасте до 19 лет.

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает бомбардировки сектора Газа с 7 октября, после объявления войны ХАМАС. 9 октября министр обороны Израиля Йоав Галант объявил о полной блокаде сектора. «Не будет ни электричества, ни воды, ни топлива», — утверждал он. Водоснабжение перекрыли в тот же день, а электричество и топливо перестали поставлять в сектор еще днем ранее.

13 октября ЦАХАЛ призвала жителей северной части сектора Газа эвакуироваться на юг. Всемирная организация здравоохранения осудила требование Тель-Авива эвакуировать в том числе 22 больницы с более чем 2 тыс. пациентов, назвав это «равносильным смертному приговору» для больных. Исламистское движение призвало палестинцев игнорировать предупреждение. «У нас есть два варианта: победить эту оккупацию или умереть в своих домах», — говорил глава бюро политических и международных отношений ХАМАС Басем Наим.

Представитель ЦАХАЛа Питер Лернер говорил, что эта рекомендация является частью «гуманитарных мер», необходимых, чтобы Израиль продолжал удары по ХАМАС. «Мы подталкиваем людей уезжать на юг, потому что там относительно безопасные условия вдали от центра терроризма», — пояснял он. 15 октября Израиль под давлением США восстановил водоснабжение на юге сектора Газа.

По последним данным, в результате ударов Израиля по сектору Газа погибли 2670 человек, еще 9,6 тыс. человек получили ранения. В Израиле при нападении ХАМАС погибли 1,4 тыс. человек, ранения получили 3,5 тыс. человек. Среди жертв, по меньшей мере, 16 россиян.

 

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Илья Пламенев Илья Пламенев
сектор Газа эвакуация ХАМАС Израиль больницы
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