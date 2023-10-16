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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Гутерриш призвал предоставить гуманитарный доступ в сектор Газа

Гутерриш: необходимо немедленно предоставить гуманитарный доступ в сектор Газа
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023

В Газу должен быть предоставлен быстрый и беспрепятственный гуманитарный доступ, а ХАМАС должен немедленно освободить заложников без предусловий. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гуттериш.

«Важнейшие жизненно необходимые запасы, включая топливо, продовольствие и вода, должны быть допущены в Газу. Нам немедленно нужен быстрый и беспрепятственный гуманитарный доступ», — говорится в заявлении.

Также Гуттериш призвал ХАМАС освободить израильских заложников, находящихся в плену в Газе.

9 октября министр обороны Израиля Йоав Галант объявил о полной блокаде сектора Газа. «Не будет ни электричества, ни воды, ни топлива», — утверждал он. Водоснабжение перекрыли в тот же день, а электричество и топливо перестали поставлять в сектор еще днем ранее.

Блокаду региона осудила ООН, напомнив, что такие действия запрещены международным гуманитарным правом. Российский президент Владимир Путин отмечал, что предложения принять в отношении сектора Газа меры, похожие на блокаду Ленинграда во время Второй мировой войны, неприемлемы.

Израиль 13 октября рекомендовал жителям северной части сектора Газа эвакуироваться на юг, так как армия (ЦАХАЛ) намерена продолжать атаки в Газе. Боевиков ХАМАС Израиль обвинил в использовании гражданских лиц в качестве «живого щита». ХАМАС призвал палестинцев игнорировать предупреждение.

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Представитель ЦАХАЛ Питер Лернер в разговоре с CNN заявил, что эта рекомендация является частью «гуманитарных мер», чтобы Израиль мог продолжать удары по ХАМАС. «Мы подталкиваем людей уезжать на юг, потому что там относительно безопасные условия вдали от центра терроризма», — пояснил он.

ООН также негативно отреагировала на рекомендацию властей Израиля, заявив, что «считает невозможным, чтобы такое переселение имело место без разрушительных гуманитарных последствий». Организация заявляла о десятках тысяч лиц, которым пришлось эвакуироваться.

Теги
ООН Антониу Гутерриш Израиль ХАМАС сектор Газа палестино-израильский конфликт
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