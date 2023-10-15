Глава Минздрава Палестины обвинила Израиль в гибели 28 медработников

Из-за израильских ударов погибли 28 палестинских медработников, повреждены 15 медцентров и 23 машины скорой помощи, а две больницы, в том числе детская, прекратили работу, заявила глава Минздрава Палестины

Фото: Rizek Abdeljawad / Global Look Press

В результате израильских ударов погибли 28 палестинских медработников, десятки получили ранения, а 23 машины скорой помощи повреждены и выведены из строя, заявила министр здравоохранения Палестины доктор Маи Аль-Кайла. Ее заявление передает CNN.

«15 медицинских центров были повреждены в результате израильских бомбардировок, а больница Бейт-Ханун и детская больница Аль-Дурра прекратили предоставлять услуги», — сказала она. Министр уточнила, что детская больница была эвакуирована в пятницу.

Аль-Кайла добавила, что призывы израильской стороны к эвакуации из северной части сектора Газа «являются явной угрозой жизням сотен пациентов и раненых». Министр призвала все международные правозащитные организации обеспечить срочную защиту медучреждений, их персонала, пациентов и машин скорой помощи.

13 октября армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала жителей северной части сектора Газа эвакуироваться на юг в течение 24 часов. В ООН назвали переселение 1,1 млн палестинцев из региона за такое время невозможным.

Всемирная организация здравоохранения осудила требование Тель-Авива эвакуировать в том числе 22 больницы с более чем 2 тыс. пациентов, назвав это «равносильным смертному приговору» для больных. «Имеются подтвержденные сообщения о гибели медицинских работников и разрушении медицинских учреждений, что лишает гражданских лиц основного права человека на жизненно необходимую медицинскую помощь и запрещено Международным гуманитарным правом», — добавила ВОЗ в заявлении в X (бывшая Twitter).

Палестинский Красный Полумесяц попросил мировое сообщество немедленно вмешаться для предотвращения гуманитарной катастрофы, подчеркнув, что «во всем секторе Газа нет безопасных зон». Миссия ООН в Палестине заявила, что на юге сектора Газа больницы переполнены и не могут принимать новых пациентов.

В свою очередь, палестинское исламистское движение ХАМАС, после атаки которого на Израиль утром 7 октября началась эскалация конфликта, призвало жителей Газы игнорировать требование Израиля эвакуироваться. «У нас есть два варианта: победить эту оккупацию или умереть в своих домах», — сказал глава бюро политических и международных отношений ХАМАС Басем Наим.

По последним данным ЦАХАЛ, в Израиле погибли более 1,3 тыс. человек. Палестинская сторона 14 октября заявляла о более 2,2 тыс. погибших и свыше 8 тыс. раненых.