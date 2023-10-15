Число погибших в секторе Газа превысило 2,6 тыс. человек

В секторе Газа в результате атак Израиля погибли 2,6 тыс. человек

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В результате ударов Израиля по сектору Газа погибли 2670 человек, еще 9,6 тыс. человек получили ранения, сообщает Al Jazeera со ссылкой на Минздрав Палестины.

В Израиле при нападении ХАМАС погибли 1,4 тыс. человек, ранения получили 3,5 тыс. человек, сообщает телеканал i24 News. Среди жертв, по меньшей мере, 16 россиян.

Накануне в Тель-Авиве зажгли свечи в память о погибших израильтянах. Вокруг фонтана на площади Дизенгоф зажгли 1,3 тыс. свечей, что совпадает с количеством погибших граждан Израиля, сообщило The Times of Israel. Акция называлась «Бдение 1300 свечей», ее провела местная организация «Молодежь света».

Комитет защиты журналистов сообщил 15 октября, что в результате войны Израиля и ХАМАС погибли 12 журналистов, среди них десять палестинцев.

Ранее стало известно о смерти двух журналистов, которые работали в СМИ в секторе Газа, и о гибели видеооператора Reuters время обстрела в Ливане.

