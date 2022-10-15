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Лукашенко призвал добиться мира на Украине, а не искать виновных

Лукашенко: конфликт на Украине можно разрешить за неделю, но это зависит от США и Британии
Лукашенко счел возможным договориться за неделю, но подчеркнул, что все зависит от США и Великобритании. По его мнению, Зеленскому «запретили вести переговоры» и он сейчас «несамостоятелен»
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь)

В вопросе конфликта на Украине нужно не искать виновных, а добиться мира. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко в интервью американской телекомпании NBC.

«Я недавно сказал о том, что мир занят сейчас проблемой и ищут ответ на вопрос, кто виноват. Слушайте, потом разберемся, кто виноват. Каждый день гибнут люди», — сказал он и призвал сначала остановить боевые действия и договориться. «А потом будем разбираться, кто прав, а кто виноват. Наверное, это нормальная формула», — подчеркнул Лукашенко.

Белорусский лидер напомнил, что процесс переговоров был начат, но затем остановился. По его мнению, президенту Украины Владимиру Зеленскому «запретили вести переговоры» и он сейчас «несамостоятелен».

Лукашенко счел возможным договориться за неделю, но подчеркнул, что все зависит от США и Великобритании. «Если вы поймете и согласитесь, что завтра надо сесть за стол и договориться, поверьте, в течение недели договоримся», — заверил глава государства.

Он считает, что США следовало подключиться к переговорному процессу России и Украины, а не поставлять оружие Киеву. Тем не менее Вашингтону будет выгодно мирное решение конфликта на Украине, заверил Лукашенко.

Лукашенко также заявил, что Минск поддерживает Москву в ходе военной операции. «Наша поддержка заключается в том, чтобы западные наши границы, в данном случае с Польшей и Литвой, не были нарушены и не был нанесен через Беларусь удар в спину российским войскам. Изначально так было», — сказал он.

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Белорусский президент добавил, что в стране лечат и кормят как украинцев, так и россиян. «Но мы никого там не убивали и убивать не собираемся. Нас, во-первых, никто не просит участвовать в этой операции, в данном случае Россия. И мы не намерены туда втягиваться. Мы всегда об этом говорили и говорим. Ну, видимо, нас не хотят слушать и не хотят услышать. Ну, это дело ваше», — ответил он на вопрос журналиста.

30 сентября, в день подписания договоров о присоединении к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, президент Владимир Путин призвал Киев немедленно прекратить огонь и вернуться к переговорам.

Однако украинский лидер Владимир Зеленский отказался от каких-либо переговоров с Москвой, пока главой государства остается Путин. Он подписал указ, которым утвердил соответствующее решение Совета нацбезопасности и обороны страны.

В мае Зеленский говорил, что «в принципе не воспринимает какую-либо встречу с кем-либо из России», кроме Путина, и только при условии, что на ней будет обсуждаться прекращение боевых действий на Украине. Однако по мере продолжения конфликта и появления планов по проведению референдумов на освобожденных территориях позиция украинской стороны изменилась.

Президент Владимир Путин 14 октября связал отказ Украины от переговоров с выводом российских войск из-под Киева. «Мы даже ведь в Стамбуле достигли определенных договоренностей. Эти договоренности фактически были чуть ли не парафированы. Все: как только войска от Киева отошли, желание вести переговоры у киевских властей тут же пропало — вот и все», — сказал Путин. Он добавил, что если Киев «созреет» для переговоров, то Москва готова к диалогу.

По мнению главы российского МИДа Сергея Лаврова, украинский президент «забудет» о своем решении либо ему «прикажут» США и Великобритания.

В Белом доме не раз говорили, что выход из конфликта на Украине следует искать дипломатическим путем, однако подчеркивали, что не станут подталкивать Киев к переговорам с Москвой.

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Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии

30 августа 1954 года
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