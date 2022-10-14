В Киеве заявили о стабилизации электроснабжения по всей Украине

Украинские энергетики стабилизировали ситуацию с электроснабжением на всей территории страны, однако пропускная способность энергосетей из-за многочисленных повреждений все еще снижена, сообщил премьер-министр Украины

Киев, Украина (Фото: Ed Ram / Getty Images)

Энергосистема Украины работает стабильно, после массированных российских ракетных ударов 10–12 октября властям страны удалось стабилизировать электроснабжение по всей стране, принудительные ограничения уже не применяются. Об этом на заседании правительства Украины заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Стенограмма его речи опубликована на сайте кабинета министров.

«Начать хотел с информации о том, что еще вчера нам удалось стабилизировать электроснабжение по всей стране после атаки <...> 10–12 октября на нашу энергетическую инфраструктуру. График принудительных ограничений потребителей вчера уже не применялся. Сейчас наша энергосистема работает стабильно. Спасибо украинским энергетикам за их профессионализм и мужество», — сказал Шмыгаль.

Он пообещал выделить из резервного фонда правительства средства на ремонтные работы в Киевской и Сумской областях для восстановления разрушенных или поврежденных «критически необходимых объектов».

«Сейчас пропускная способность магистральных энергетических сетей снижена из-за многочисленных разрушений в результате ракетных обстрелов. Энергетикам нужно время для восстановления надежности энергоснабжения потребителей», — продолжил Шмыгаль. Он отметил, что призыв к населению добровольно снизить потребление электроэнергии, особенно утром и вечером, все еще остается актуальным.

12 октября министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что в результате массированных ракетных ударов пострадало около 30% энергетической инфраструктуры страны. «Около 30% энергетической инфраструктуры в Украине пострадали от российских ракет с понедельника», — сказал он. По словам Галущенко, это был «первый случай с начала военных действий», когда Россия «резко нацелилась» на энергетическую инфраструктуру.

Российское Минобороны 10 октября сообщило об успешном нанесении ударов по целям на территории Украины. «Сегодня российскими вооруженными силами нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — сообщили в военном ведомстве.

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Госслужба по ЧС Украины тогда сообщила, что полностью свет пропал во Львовской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Тернопольской областях, на остальной территории страны электроснабжение было нарушено частично.

После полудня 10 октября Путин провел совещание с членами Совета безопасности России. На нем он обвинил Украину в проведении трех терактов на Курской АЭС, а также «целого ряда других терактов и попыток подобных преступлений» в отношении объектов российской электроэнергетики и газотранспортной инфраструктуры. «В случае продолжения попыток проведения на нашей территории терактов ответы со стороны России будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых для России. Ни у кого не должно быть никаких сомнений», — сказал Путин.