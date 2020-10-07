Миллиардер Ахмедов ответил на обращение Варданяна к Путину по Карабаху

Российский предприниматель азербайджанского происхождения, бывший член Совета Федерации Фархад Ахмедов прокомментировал обращение российского бизнесмена армянского происхождения Рубена Варданяна в адрес президента Владимира Путина с просьбой вмешаться в ситуацию в Нагорном Карабахе.

По словам Ахмедова, он и Варданян нашли в России свою вторую родину. «Здесь, на русской земле, мы состоялись как предприниматели, и интересы страны мне, поверь, дороги ничуть не меньше чем тебе. Скажи, зачем дезинформируешь россиян о том, что происходит в Нагорном Карабахе? Зачем обращаешься к президенту Путину со словами, не соответствующими тому, что есть на самом деле?» — написал предприниматель в блоге на сайте «Эха Москвы».

Ахмедов считает, что призывы к Путину и мировому сообществу потребовались тогда, когда «неожиданно развалился миф о вечной непобедимости армян и запахло необходимостью армянскому руководству отвечать за свои дела».

По мнению бизнесмена, Армения обманывает всех, начиная с России, требуя к себе особого отношения, при этом закрывая последние русские школы. «Армения находится на содержании у России, и при этом за ее спиной вы заигрываете с Западом, и рада бы сбежать туда, да только никому там не нужна. Извини за эмоции, но и для России Армения как тот чемодан без ручки, который тяжело тащить, да жаль выбросить, одна головная боль», — убежден Ахмедов.

Миллиардер считает, что Варданян опрометчиво и легкомысленно спекулирует на чувствах российского народа, обращаясь к Путину со словами о братской любви и взаимовыручке. «Прожив в России не один десяток лет, ты так и не понял, что основной компонентой российского самосознания было и остается, острое чувство правды и справедливости. А правда сейчас, Рубен, отнюдь не на стороне политической верхушки Армении», — считает Ахмедов.