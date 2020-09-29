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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Армянские предприниматели призвали к мирному решению конфликта в Карабахе

Последствия обстрелов в Нагорном Карабахе
Последствия обстрелов в Нагорном Карабахе (Фото: Tofik Babayev / XinHua / Global Look Press)

Ассоциация армянских предпринимателей призывает обе стороны конфликта в Нагорном Карабахе вернуться за стол переговоров и найти варианты мирного решения вопроса. Такое заявление сделал президент ассоциации миллиардер Самвел Карапетян, его слова передал РБК представитель.

По его словам, это необходимо, чтобы избежать новых жертв, в том числе со стороны мирного населения. Также Карапетян обратился к представителям Армянской и Азербайджанской диаспорам, призвав их к взаимному уважению.

«Обращаюсь к представителям диаспор обеих стран в России и призываю к взаимному уважению и предотвращению возможных провокаций, которые могут прямо или косвенно вести к эскалации конфликта внутри России», — заявил он.

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Конфликт между Арменией и Азербайджаном возобновился утром 27 сентября. Тогда на границе между странами начались обстрелы. Обе стороны обвиняют друг друга в провокациях, позднее станы объявили ввели военное положение. Армения также объявила призыв военнослужащих запаса в возрасте до 55 лет.

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После прошлого обострения ситуации в Нагорном Карабахе, которое произошло в июле, в Москве начались стычки между азербайджанцами и армянами. Так, в столкновении в ночь на 24 июля на юго-востоке Москвы, по данным источника РБК, участвовали 40—50 человек. Тогда же в Саларьево произошел еще один конфликт между представителями диаспор. Были задержаны более 30 участников стычек. Позднее суды арестовали 15 из них.

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