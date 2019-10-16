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Политика ,  
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Кремль назвал преувеличенной ситуацию с гимном России в Эр-Рияде
Оркестр в королевском дворце Эр-Рияда, исполнивший гимн в честь прибытия Путина, не попал в ноты. В Кремле назвали неуместной «гипертрофированную реакцию» и призвали отнестись к ситуации спокойно и с пониманием

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что надо с пониманием отнестись к ситуации с исполнением гимна России в Саудовской Аравии, передает корреспондент РБК. 14 октября его исполнил оркестр в королевском дворце в Эр-Рияде в честь прибытия Владимира Путина, музыканты не попали в ноты.

Отвечая на вопрос журналистов, не расстроило ли президента такое исполнение гимна, Песков назвал ситуацию сильно преувеличенной. «Вы знаете, это сильно преувеличено, что было некачественное исполнение гимна. Конечно, это не исполнение в составе большого симфонического оркестра», — отметил он.

Представитель Кремля подчеркнул, что если в исполнении гимна были какие-то огрехи, то все отнеслись к этому с пониманием. «Гипертрофированная реакция здесь вряд ли уместна», — считает он. По словам пресс-секретаря, к ситуации следует отнестись «с пониманием и спокойно».

«Эмиратская сторона и саудовская сторона очень старались, подчеркнуто по-доброму принимали президента, — добавил Песков. — Вы сами видели, как принимали главу российского государства, на каком уровне, насколько благожелательна была атмосфера, конструктивные переговоры».

Политика
Визит Владимира Путина в Саудовскую Аравию. Что важно знать

Прошедший визит Путина в королевство стал первым с 2007 года. Президент встретился с королем и наследным принцем Саудовской Аравии, а также поучаствовал в первом заседании Российско-саудовского экономического совета.

Москва и Эр-Рияд обсудили военно-техническое сотрудничество, ситуацию в Сирии и Йемене, а также действия по стабилизации цен на нефть. Кроме этого, в рамках Российско-саудовского инвестфорума РФПИ, суверенный фонд Саудовской Аравии и немецкая финансовая группа KGAL договорились о создании в России лизинговой компании самолетов Roal. Сумма инвестиций составит более $600 млн.

Также в ходе визита российского президента саудовская госкомпания Saudi Aramco достигла соглашения о первой инвестиции в Россию — вместе с РФПИ она выкупит у «Роснано» 30,76% нефтесервисной компании «Новомет». Всего, как отмечал глава РФПИ Кирилл Дмитриев, в ходе форума должны были подписать 30 соглашений на сумму около $2 млрд.

Авторы: Владимир Дергачев, Наталия Анисимова
Теги: Дмитрий Песков, гимн России, Эр-Рияд, оркестр
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