Кремль назвал преувеличенной ситуацию с гимном России в Эр-Рияде

Оркестр в королевском дворце Эр-Рияда, исполнивший гимн в честь прибытия Путина, не попал в ноты. В Кремле назвали неуместной «гипертрофированную реакцию» и призвали отнестись к ситуации спокойно и с пониманием

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что надо с пониманием отнестись к ситуации с исполнением гимна России в Саудовской Аравии, передает корреспондент РБК. 14 октября его исполнил оркестр в королевском дворце в Эр-Рияде в честь прибытия Владимира Путина, музыканты не попали в ноты.

Отвечая на вопрос журналистов, не расстроило ли президента такое исполнение гимна, Песков назвал ситуацию сильно преувеличенной. «Вы знаете, это сильно преувеличено, что было некачественное исполнение гимна. Конечно, это не исполнение в составе большого симфонического оркестра», — отметил он.

Представитель Кремля подчеркнул, что если в исполнении гимна были какие-то огрехи, то все отнеслись к этому с пониманием. «Гипертрофированная реакция здесь вряд ли уместна», — считает он. По словам пресс-секретаря, к ситуации следует отнестись «с пониманием и спокойно».

«Эмиратская сторона и саудовская сторона очень старались, подчеркнуто по-доброму принимали президента, — добавил Песков. — Вы сами видели, как принимали главу российского государства, на каком уровне, насколько благожелательна была атмосфера, конструктивные переговоры».