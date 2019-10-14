Визит Владимира Путина в Саудовскую Аравию. Что важно знать

Президент России второй раз в истории и впервые за 12 лет совершит визит в Саудовскую Аравию. Как развиваются отношения и чего ждать от визита — в обзоре РБК

Владимир Путин (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

В понедельник Владимир Путин с государственным визитом посетит Саудовскую Аравию. Это второй в истории отношений стран визит президента России в королевство. Первый в 2007 году совершил также Владимир Путин. После этого контакты поддерживались, однако ответной поездки, ставшей первым в истории визитом короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда, пришлось ждать десять лет — он побывал в Москве осенью 2017 года. Встречи на высшем уровне редки, хотя СССР в 1926 году стал первой страной, признавшей независимое саудовское государство, получившее современное название Королевство Саудовская Аравия, в 1932 году. С 1930-х до 1990-х отношения практически были заморожены, в Эр-Рияде не было советского посла. После того как посланники СССР Карим Хакимов и Назир Тюрякулов по возвращении домой были репрессированы и расстреляны, король Абдель Азиз, называвший их своими друзьями, отказался принимать новых представителей советского государства.

В Саудовской Аравии уже называют визит историческим. Так его охарактеризовал на брифинге в воскресенье государственный министр по иностранным делам Адель аль-Джубейр. По его замечанию, особенно активно отношения развиваются в последние четыре года. Это отмечает и российская сторона. Визиту короля предшествовали встречи в России с наследным принцем королевства. Мухаммед бен Сальман не раз бывал в России, Путин проводит с ним консультации и во время саммитов «группы двадцати». И с королем, и с наследным принцем у Путина, по его словам, «очень добрые отношения сложились».

Одним из проектов, позволивших начать улучшать отношения, стала сделка ОПЕК+ по стабилизации цен на нефть за счет сокращения добычи. Путин в интервью отметил заслугу наследного принца в этой договоренности: «Это же его инициатива была работать с нами в таком ключе».

В последние четыре года растет объем взаимной торговли и количество совместных проектов. Четыре года назад началось партнерство Российского фонда прямых инвестиций и суверенного фонда Саудовской Аравии PIF, за это время, по данным РФПИ, в российскую экономику было привлечено $10 млрд долгосрочного капитала, реализуется более 30 совместных проектов. На объем товарооборта в денежном выражении влияют цены на нефть, однако в последние годы он растет. Если в 2016 году товарооборот составил $491 млн, то в следующем году он почти удвоился — $918 млн, а в 2018 году превысил психологическую отметку в $1 млрд — $1,05 млрд.

В Эр-Рияде для Путина проведут торжественную церемонию встречи (в воскресенье центральные улицы столицы украсили саудовские и российские флаги), за встречей последуют государственный обед от имени короля, потом предстоят переговоры с монархом, подписание документов и первое заседание экономического совета двух стран, после чего Путин отдельно побеседует с Мухаммедом бен Сальманом. Затем предусмотрен обед от имени наследника.

В ходе нынешнего визита будет подписан пакет из 30 соглашений на сумму около $2 млрд. Одной из крупнейших станет сделка в области авиализинга на $700 млн, также будет много сделок, связанных с железными дорогами и российским железнодорожным оператором РЖД. Еще одна сделка будет заключена в области нефтехимии, с саудовской стороны ее подпишет компания Sabic, сообщил в воскресенье генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Не менее важными будут переговоры по ситуации в регионе. Однако тут позиции двух стран не совпадают. Если Саудовская Аравия однозначно заявляет, что за атаками на ее нефтяные объекты Saudi Aramco стоит Иран, то президент России призывает не делать поспешных выводов. Роль Ирана в регионе в целом Эр-Риядом оценивается однозначно негативно. Саудовские заявления почти совпадают с заявлениями чиновников и дипломатов США — основного стратегического союзника королевства. И Вашингтон, и Эр-Рияд обвиняют Тегеран в спонсировании терроризма, призывая страну отказаться от этой практики и стать «нормальным государством», как выразился госминистр Джубейр на брифинге. В услугах посредников для налаживания отношений с Ираном в королевстве не нуждаются, подчеркнул он. Для Москвы же Иран — важный союзник в Сирии.