Исполнивший гимн России перед Путиным оркестр в Эр-Рияде не попал в ноты

Исполнивший гимн России перед Путиным оркестр в Эр-Рияде не попал в ноты

В королевском дворце в Эр-Рияде оркестр исполнил гимн России в честь прибытия российского президента Владимира Путина, однако музыканты не попали в ноты. Видео с места событий «РИА Новости» опубликовали на странице в Twitter, которую ведут журналисты кремлевского пула агентства.

14 октября Путин прибыл в Саудовскую Аравию с государственным визитом впервые с 2007 года. Он встретился с королем Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом, которому подарил камчатского кречета. Наследному принцу Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду президент России подарил фигурку из бивня мамонта.

Переговоры прошли во дворце «Аль-Ямама» в Эр-Рияде, лидеры двух стран обсудили координацию действий по снижению цен на нефть, ситуацию в Сирии, регионе Персидского залива, на Ближнем Востоке и на севере Африки, а также урегулирование конфликта между Израилем и Палестиной.