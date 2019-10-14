Saudi Aramco договорилась о первой инвестиции в Россию

Саудовская госкомпания вместе с РФПИ выкупит долю «Роснано» в нефтесервисной компании «Новомет». Сумма сделки составит около $200 млн, это будет первая инвестиция саудовской госкомпании в Россию

Саудовская государственная компания, один из крупнейших в мире производителей нефти Saudi Aramco, суверенный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подписали обязывающие документы о покупке 30,76% нефтесервисной компании «Новомет» у «Роснано». Об этом было объявлено 14 октября на Российско-саудовском инвестиционном форуме в Эр-Рияде в присутствии президента России Владимира Путина и короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда.

Сумму сделки стороны не раскрывают. Но в протоколе межправительственной комиссии двух стран по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которая состоялась в преддверии форума в начале июня в Москве, говорится, что примерная стоимость совместного проекта Saudi Aramco, PIF и РФПИ по производству нефтепогружного оборудования (им как раз занимается «Новомет») составляет $659 млн. Но эта сумма не учитывает долг компании — около 20–25 млрд руб., уточнили два источника, близкие к разным сторонам сделки. Таким образом, «Роснано» может продать свою долю за $200 млн (12,8 млрд руб. по курсу ЦБ на 14 октября), а с учетом долга — примерно за 7 млрд руб. Совет директоров «Роснано» еще весной утвердил минимальную оценку пакета в «Новомете» в 7,5 млрд руб.

Эта сделка станет первой совместной инвестицией РФПИ и Saudi Aramco в рамках энергетической платформы, созданной в 2017 году с участием PIF, которая нацелена на вложения в энергетический сектор России с возможностью последующей локализации бизнеса в Саудовской Аравии и на Ближнем Востоке, отметил представитель РФПИ. «Это первая инвестиция с Saudi Aramco не только в рамках совместной энергетической платформы, но и в Россию в целом», — заявил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Завершение сделки произойдет после получения одобрения Федеральной антимонопольной службы (ФАС), говорится в сообщении РФПИ. Консорциум с участием РФПИ и Saudi Aramco и PIF подал первое ходатайство о покупке доли в «Новомете», обращение за разъяснением, еще в феврале 2019 года, а второе (об одобрении сделки) — в конце сентября. «У заявителя запросили дополнительную информацию. Ходатайство находится на рассмотрении», — сообщил РБК представитель ФАС. Ожидается, что сделка будет завершена до конца года, уточнил один из собеседников РБК.