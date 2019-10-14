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Бизнес ,  
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Saudi Aramco договорилась о первой инвестиции в Россию
Саудовская госкомпания вместе с РФПИ выкупит долю «Роснано» в нефтесервисной компании «Новомет». Сумма сделки составит около $200 млн, это будет первая инвестиция саудовской госкомпании в Россию

Саудовская государственная компания, один из крупнейших в мире производителей нефти Saudi Aramco, суверенный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подписали обязывающие документы о покупке 30,76% нефтесервисной компании «Новомет» у «Роснано». Об этом было объявлено 14 октября на Российско-саудовском инвестиционном форуме в Эр-Рияде в присутствии президента России Владимира Путина и короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда.

Сумму сделки стороны не раскрывают. Но в протоколе межправительственной комиссии двух стран по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которая состоялась в преддверии форума в начале июня в Москве, говорится, что примерная стоимость совместного проекта Saudi Aramco, PIF и РФПИ по производству нефтепогружного оборудования (им как раз занимается «Новомет») составляет $659 млн. Но эта сумма не учитывает долг компании — около 20–25 млрд руб., уточнили два источника, близкие к разным сторонам сделки. Таким образом, «Роснано» может продать свою долю за $200 млн (12,8 млрд руб. по курсу ЦБ на 14 октября), а с учетом долга — примерно за 7 млрд руб. Совет директоров «Роснано» еще весной утвердил минимальную оценку пакета в «Новомете» в 7,5 млрд руб.

Эта сделка станет первой совместной инвестицией РФПИ и Saudi Aramco в рамках энергетической платформы, созданной в 2017 году с участием PIF, которая нацелена на вложения в энергетический сектор России с возможностью последующей локализации бизнеса в Саудовской Аравии и на Ближнем Востоке, отметил представитель РФПИ. «Это первая инвестиция с Saudi Aramco не только в рамках совместной энергетической платформы, но и в Россию в целом», — заявил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

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Завершение сделки произойдет после получения одобрения Федеральной антимонопольной службы (ФАС), говорится в сообщении РФПИ. Консорциум с участием РФПИ и Saudi Aramco и PIF подал первое ходатайство о покупке доли в «Новомете», обращение за разъяснением, еще в феврале 2019 года, а второе (об одобрении сделки) — в конце сентября. «У заявителя запросили дополнительную информацию. Ходатайство находится на рассмотрении», — сообщил РБК представитель ФАС. Ожидается, что сделка будет завершена до конца года, уточнил один из собеседников РБК.

Насосы для Саудовской Аравии и Ближнего Востока

«Новомет», две промышленные площадки которой и штаб-квартира находятся в Перми, занимается производством нефтепогружного оборудования и оказанием услуг по буровому сервису нефтяным компаниям в России и за рубежом. По данным РФПИ, компания занимает шестое место в мире среди поставщиков решений для нефтедобычи (3,9% глобального рынка нефтесервисного оборудования).

«Роснано» вместе с фондами Baring Vostok и Russia Partners вложились в «Новомет» в 2011 году. За это время госкомпания инвестировала в подрядчика 3,92 млрд руб. — непосредственно в проект, а фонды покупали доли основателей, отмечает представитель «Роснано». Сейчас у шести основателей осталось 49,9% компании. «За последние девять лет при участии «Роснано» «Новомет» стала одним из лидеров российского рынка нефтесервисного оборудования и вошла в топ-10 мирового рынка. Инвестиции «Роснано» позволили компании модернизировать пермское производство погружных насосов для нефтедобычи, увеличить выручку в 3,5 раза, до 23,2 млрд руб., расширить международную сеть поставок оборудования до 25 стран и открыть 12 сервисных центров по обслуживанию оборудования по всему миру», — заявил предправления УК «Роснано» Анатолий Чубайс (его слова приводятся в сообщении).

Чубайс ожидает, что приход в «Новомет» стратегического инвестора в лице одной из крупнейших в мире нефтедобывающих компаний Saudi Aramco укрепит высокий статус ройссийской фирмы на международном рынке нефтесервиса и придаст новый импульс для ее развития. РФПИ в партнерстве с Saudi Aramco и PIF намерен существенно расширить бизнес «Новомета» в Саудовской Аравии и на других ключевых рынках Ближнего Востока, подтвердил Дмитриев. По его словам, «Новомет« сможет расширить портфель заказов на производство и обслуживание оборудования, а также получит возможности для дальнейших разработок и создания обновленной линейки продукции».

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Это уже не первая попытка привлечь стратегического инвестора. Ранее 100% компании собиралась купить американская нефтесервисная коскомпания Halliburton, но в начале 2018 года она отозвала свое ходатайство из ФАС. Тогда руководитель службы Игорь Артемьев предположил, что Halliburton ждет очередных санкций против России и американцы «просто чувствуют в этой ситуации, что им самим уже не надо ничего». «Если сравнивать со сделкой с Halliburton, который выступал стратегическим инвестором с премией за 100% «Новомета», то консорциум с участием Saudi Aramco и РФПИ выступает скорее как финансовый инвестор», — сказал РБК источник, близкий к одной из сторон сделки. Тем не менее, даже договорившись о продаже этому консорциуму, «Роснано» могло заработать на этой инвестиции более 3,5 млрд руб.

«Baring Vostok не планирует участвовать в сделке с Saudi Aramco и РФПИ, но рассматривает возможность продажи своей доли в компании и ведет переговоры с потенциальными покупателями», — сказал РБК представитель инвестфонда.

Автор: Тимофей Дзядко
Теги: нефтесервис, Saudi Aramco, «Роснано»
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