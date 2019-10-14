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Путин обсудил военно-техническое сотрудничество с саудовским королем

Президент России Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль в ходе прошедших в Эр-Рияде переговоров обсудили вопросы военно-технического сотрудничества, стороны планируют продолжить диалог. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Отвечая на вопрос о возможных поставках в Саудовскую Аравию российских С-400, Песков заявил, что пока не может что-либо сказать, однако у сторон имеются планы по развитию военно-технического сотрудничества.

В ходе переговоров российский лидер и саудовский монарх также затронули вопросы цен на нефть и ситуации на мировом энергетическом рынке. Песков заявил, что диалог между Москвой и Эр-Риядом по регулированию рынка энергоносителей подтвердил свою эффективность и продолжится в дальнейшем.

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Как сообщается на сайте Кремля, глава России и король Саудовской Аравии также обсудили обстановку в Персидском заливе, Сирии и палестино-израильское регулирование. Помимо этого, стороны рассмотрели перспективы наращивания сотрудничества по ряду направлений двусторонних отношений.

14 октября Владимир Путин впервые с 2007 года прибыл с государственным визитом в Саудовскую Аравию, это второй визит российского лидера в королевство. Президент России провел встречи с королем и наследным принцем Саудовской Аравии, а также принял участие в первом заседании Российско-саудовского экономического совета. В рамках инвестиционного форума в Эр-Рияде РФПИ, суверенный фонд Саудовской Аравии и немецкая финансовая группа KGAL договорились о создании в России лизинговой компании самолетов Roal, сумма инвестиций должна превысить $600 млн.

Теги: Владимир Путин, Саудовская Аравия, переговоры
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