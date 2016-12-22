Власти Приморья отказались выдвигать Пучкова в Совет Федерации

Экс-глава МЧС Владимир Пучков, которого бывшие власти Приморья предлагали сделать сенатором, не будет повторно делегирован в Совет Федерации, рассказали источники РБК. Новые власти хотят видеть там местного политика

Владимир Пучков (Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости)

Бывший глава МЧС Владимир Пучков не будет кандидатом в сенаторы от врио губернатора Приморья Олега Кожемяко, рассказал РБК источник, близкий к руководству региона. О том, что от кандидатуры Пучкова на пост сенатора от Приморья решено отказаться, РБК рассказали еще один близкий к руководству Приморья собеседник и парламентарий, связанный с регионом.

Предполагается, что стать кандидатами в сенаторы предложат выходцу из региона, чтобы Приморье в Совете Федерации представлял местный политик, добавил он.​ «Местный сенатор способен намного лучше понять нужды региона», — пояснил собеседник РБК.

Телефон Пучкова во вторник был недоступен.

В качестве одного из кандидатов рассматривается действующая сенатор Светлана Горячева, место которой, по замыслу бывших властей Приморья, должен был занять Пучков, говорит близкий к властям региона собеседник РБК. Горячевой 71 год. Она занимает пост сенатора от исполнительной власти Приморья с 2014 года, является первым заместителем председателя комитета по регламенту и входит в «Справедливую Россию».

Шансы Горячевой продлить свое нахождение в Совете Федерации высоки, говорит РБК парламентарий, связанный с регионом. В качестве сенатора местным властям необходим лидер общественного мнения, а Горячева пользуется авторитетом в регионе, рассказал ​РБК собеседник, близкий к руководству региона.

Ставка на Горячеву как сенатора могла быть следствием консультаций — ей предлагают пост сенатора взамен на отказ «Справедливой России» выставлять кандидата на выборах в Приморье, заметил источник РБК.

Горячева была недоступна для комментариев РБК на протяжении недели. Консультации относительно ситуации в Приморье и политического будущего Горячевой пока не завершены, сказал РБК ее знакомый.

21 сентября председатель «Справедливой России» Сергей Миронов заявил о возможности выдвижения Горячевой на выборах губернатора Приморья. «Я не исключаю, что наша партия «Справедливая Россия» будет предлагать именно ее кандидатуру», — заявил Миронов в эфире телеканала «Россия 24», добавив, что окончательное решение примет партия.

В июне Андрей Тарасенко, который был на тот момент исполняющим обязанности главы региона и выдвинулся на выборы от «Единой России», предложил кандидатуру Пучкова на пост сенатора от исполнительной власти региона. После скандала, связанного с массовыми фальсификациями во втором туре выборов, президент Владимир Путин отправил Тарасенко в отставку и назначил исполняющим обязанности главы края Олега Кожемяко.

Итоги выборов были отменены, а следующие выборы назначены на 16 декабря. В частности, в них примет участие временно исполняющий обязанности главы Приморья Олег Кожемяко, который пойдет самовыдвиженцем, а также, как ожидается, кандидат от КПРФ Андрей Ищенко.​