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Война санкций ,  
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The Hindu узнал об отказе Индии вводить санкции против RT по просьбе США

The Hindu: Индия отказалась вводить санкции против RT по требованию США
Сюжет
Война санкций
МИД Индии отказался присоединиться к санкциям против RT по просьбе США, заявив, что меры не имеют отношения к Нью-Дели, сообщили источники The Hindu. Вашингтон объявил о кампании против канала. Москва считает санкции незаконными
Фото: Jaap Arriens / Global Look Press
Фото: Jaap Arriens / Global Look Press

Министерство иностранных дел Индии отказалось вводить санкции в отношении российского телеканала Russia Today (RT), как того просили Соединенные Штаты. Об этом сообщает The Hindu со ссылкой на индийских правительственных чиновников.

США ввели санкции против RT, медиагруппы «Россия Сегодня» и входящих в нее СМИ 4 сентября. После этого Вашингтон связался с МИД Индии и попросил страну присоединиться к ограничениям, сообщили источники издания.

Ведомство не делало публичных заявлений по этому поводу. Однако, как сообщили The Hindu правительственные чиновники, Нью-Дели ответил, что мера Вашингтона не имеет отношения к индийской стороне. Индийский чиновник сказал порталу, что страна не соблюдает односторонние санкции, не одобренные ООН.

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Фото:Илья Питалев / РИА Новости

США считают, что Индия, как и другие страны, должна самостоятельно проводить процедуры аккредитации для СМИ и определять их порядок, заявил The Hindu представитель американского посольства Кристофер Элмс, комментируя сообщение издания. Вместе с тем он отметил, что США «приветствуют все страны, которые предпринимают шаги, аналогичные действиям правительства Соединенных Штатов».

Минфин США объяснил введение санкций против RT тем, что «Кремль использует целый ряд инструментов, включая скрытые иностранные кампании вредоносного влияния и незаконную кибердеятельность, чтобы подорвать интересы национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов и их союзников». Кроме этого, по данным Минфина, с начала 2024 года RT пытался «тайно вербовать ничего не подозревающих американских инфлюенсеров для поддержки своей кампании вредоносного влияния».

Под санкции также попали главный редактор RT Маргарита Симоньян, ее заместители Елизавета Бродская и Антон Анисимов и другие руководители структур телеканала.

Позднее госсекретарь США Энтони Блинкен призвал союзников США ограничить деятельность RT вслед за Вашингтоном. Он объявил о начале США, Великобританией и Канадой «дипломатической кампании». Ее целью Блинкен назвал «объединение партнеров по всему миру для ответа на угрозу со стороны RT и других российских инструментов влияния и дезинформации».

Россия считает санкции незаконными. Официальный представитель российского МИДа заявила, что американская правящая элита ограждает местное население от информации, которая ей неудобна, и пообещала Вашингтону ответ.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Индия RT санкции США

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