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Война санкций ,  
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Захарова предупредила об ответе на санкции США против российских СМИ

Сюжет
Война санкций
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Молчание международных структур насчет действий США в отношении российских СМИ подтверждает их соучастие в политике Вашингтона, Москва ответит на это, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее комментарий приводит пресс-служба ведомства.

«Действия американской администрации не останутся без ответа», — говорится в заявлении Захаровой. Санкции против российских СМИ она назвала «произволом» и «беспрецедентными по своим масштабам репрессиями».

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Представитель МИД подчеркнула, что американская правящая элита манипулирует общественным мнением и ограждает местное население от информации, которая ей неудобна.

По словам Захаровой, популярность российских медиа растет во многих странах, тогда как западные СМИ подают информацию о происходящем в мире «лживо» и «однобоко», и в США не могут с этим смириться.

Ранее Захарова уже комментировала введение санкций против отечественных СМИ. В США опубликовали не все принятые против российских СМИ ограничения, что является «мухлежом», заявила она.

4 сентября Министерство финансов США ввело санкции против медиагруппы «Россия сегодня», «РИА Новости», Russia Today (RT), Sputnik и Ruptly и запретило передачу телекоммуникационных данных без разрешения «Первому каналу», «России 1» и НТВ. Санкции коснулись главного редактора МИА «Россия сегодня» и RT Маргариты Симоньян и нескольких топ-менеджеров телеканала.

В ведомстве такой шаг объяснили ответом на действия Москвы, которая якобы предпринимает попытки вмешательства в президентские выборы в США в 2024 году.

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Вашингтон МИД санкции СМИ Мария Захарова ответ
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Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года

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