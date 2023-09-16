Reuters узнал, что министра обороны Китая заподозрили в коррупции

Министр обороны Китая Ли Шанфу находится под следствием за коррупционные закупки, сообщили источники Reuters. По данным агентства, министр уже более двух недель не появлялся в публичном поле. FT писала о его отстранении

Ли Шанфу (Фото: Артём Геодакян / ТАСС)

Министр обороны Ли Шанфу, который не появлялся в публичном поле уже более двух недель, находится под следствием за нарушения при закупке военной техники, сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

Кроме этого, вместе с министром по делу проходят еще восемь человек, которыми Ли Шанфу руководил с 2017 по 2022 год, уточнили собеседники агентства. Расследование проводит Центральная дисциплинарная комиссия вооруженных сил КНР (CCDI), пишет Reuters.

Подробностей о том, в коррупции при закупках какого вооружения обвиняют министра, агентство не привело.

О том, что Ли Шанфу отстранен от должности и находится под следствием, накануне сообщала The Financial Times (FT) со ссылкой на трех американских чиновников и двух лиц, знакомых с разведданными. Газета назвала ситуацию «очередным признаком хаоса среди элитных членов военного и внешнеполитического истеблишмента Пекина», при этом также не указав подробностей.

В тот же день МИД Китая сообщил, что им ничего неизвестно об «исчезновении» министра. «Мне ничего неизвестно о ситуации, которую вы упомянули», — заявила официальный представитель МИДа страны Мао Нин, отвечая на вопрос журналиста, находится ли министр под следствием.

Ли Шанфу занял пост министра обороны около полугода назад, 12 марта. С 2018 года он находится под американскими санкциями в связи с покупкой истребителей Су-35 и комплексов С-400 у России. Reuters отмечает, что генерал был близок к китайскому лидеру Си Цзиньпину, этим объясняется его стремительное восхождение по карьерной лестнице.

За несколько месяцев до «исчезновения» Ли Шанфу парламент Китая освободил от должности другого министра — главу МИДа Цинь Гана, который также долгое время не появлялся на публике. Цинь Ган возглавил китайский МИД в декабре 2022 года, покинув должность посла в США. До него министерством десять лет руководил Ван И.