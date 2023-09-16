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Reuters узнал, что министра обороны Китая заподозрили в коррупции

Reuters: министр обороны Китая находится под следствием за коррупционные закупки
Министр обороны Китая Ли Шанфу находится под следствием за коррупционные закупки, сообщили источники Reuters. По данным агентства, министр уже более двух недель не появлялся в публичном поле. FT писала о его отстранении
Ли Шанфу
Ли Шанфу (Фото: Артём Геодакян / ТАСС)

Министр обороны Ли Шанфу, который не появлялся в публичном поле уже более двух недель, находится под следствием за нарушения при закупке военной техники, сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

Кроме этого, вместе с министром по делу проходят еще восемь человек, которыми Ли Шанфу руководил с 2017 по 2022 год, уточнили собеседники агентства. Расследование проводит Центральная дисциплинарная комиссия вооруженных сил КНР (CCDI), пишет Reuters.

Подробностей о том, в коррупции при закупках какого вооружения обвиняют министра, агентство не привело.

О том, что Ли Шанфу отстранен от должности и находится под следствием, накануне сообщала The Financial Times (FT) со ссылкой на трех американских чиновников и двух лиц, знакомых с разведданными. Газета назвала ситуацию «очередным признаком хаоса среди элитных членов военного и внешнеполитического истеблишмента Пекина», при этом также не указав подробностей.

В тот же день МИД Китая сообщил, что им ничего неизвестно об «исчезновении» министра. «Мне ничего неизвестно о ситуации, которую вы упомянули», — заявила официальный представитель МИДа страны Мао Нин, отвечая на вопрос журналиста, находится ли министр под следствием.

Ли Шанфу занял пост министра обороны около полугода назад, 12 марта. С 2018 года он находится под американскими санкциями в связи с покупкой истребителей Су-35 и комплексов С-400 у России. Reuters отмечает, что генерал был близок к китайскому лидеру Си Цзиньпину, этим объясняется его стремительное восхождение по карьерной лестнице.

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За несколько месяцев до «исчезновения» Ли Шанфу парламент Китая освободил от должности другого министра — главу МИДа Цинь Гана, который также долгое время не появлялся на публике. Цинь Ган возглавил китайский МИД в декабре 2022 года, покинув должность посла в США. До него министерством десять лет руководил Ван И.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Китай министр обороны исчезновение коррупция закупки
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