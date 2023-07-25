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В Китае сняли с должности «пропавшего» министра иностранных дел

Парламент Китая отправил в отставку министра иностранных дел Цинь Гана
Одним из последних появлений Цинь Гана на публике стала встреча с замглавы МИД России в конце июня. Затем Пекин объяснял отсутствие министра состоянием его здоровья. В соцсетях ходили слухи о его романе с журналисткой из Гонконга
Цинь Ган
Цинь Ган (Фото: Suo Takekuma / Getty Images)

Парламент Китая освободил Цинь Гана с должности главы МИДа, сообщает Global Times. На его месте назначили главу канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И.

Цинь Ган не появлялся на публике месяц, с 25 июня, а министерство ничего не сообщало о его деятельности. Из-за этого глава британского МИДа Джеймс Клевери отменил запланированный визит в Пекин, выяснил Bloomberg. Поездку в Китай пришлось отложить и главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю.

Последними мероприятиями с участием Цинь Гана, о которых сообщило министерство, стали встречи 25 июня с шриланкийским коллегой Мохамедом Али и российским замминистра иностранных дел Александром Руденко. Уже в начале июля китайский министр не поехал на саммит стран АСЕАН, его заменял Ван. В министерстве объяснили отсутствие 57-летнего Цинь Гана состоянием здоровья. О том, что среди руководства Евросоюза циркулируют слухи о проблемах со здоровьем Цинь Гана, писало Politico.

Цинь Ган возглавил китайский МИД в прошлом декабре, покинув должность посла в США. До него министерством десять лет руководил Ван И.

Одновременно с Цинь Ганом из публичного поля пропала и гонконгская телеведущая Фу Сяотянь, писала Time со ссылкой на СМИ Гонконга и Тайваня. Внимание общественности привлекло интервью Цинь Гана журналистке, записанное в 2022-м, когда тот еще был послом в США, и то, в какой манере чиновник с ней общался. В ноябре того же года Фу Сяотянь родила сына, а в ее социальных сетях появлялись неоднозначные публикации. В частности, в одном из твитов она выложила вместе три снимка: совместный снимок с Цинь Ганом, себя с младенцем и фотографию частного самолета.

В МИД Китая отказались комментировать слухи о возможном романе Цинь Гана и ведущей из Гонконга.

Financial Times отмечала, что, несмотря на распространение в китайских соцсетях слухов о личной жизни Цинь Гана, они не подвергались жесткой цензуре, как обычно происходит с обсуждением приватной информации о китайских чиновниках.

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