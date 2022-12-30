Новым министром иностранных дел Китая стал посол в США

В Китае впервые за девять лет сменился глава МИДа. Новый министр считается близким помощником Си Цзиньпина и сторонником «ястребиной» политики, однако перед назначением он призывал к мирному сосуществованию США и КНР

Цинь Ган (Фото: Rebecca Cook / Reuters)

Новым министром иностранных дел Китая стал Цинь Ган, посол КНР в США, сообщает китайский телеканал CGTN. Он сменил на этом посту Ван И, который руководил ведомством с 2013 года, а с 2018-го — входил в Госсовет КНР.

Цинь Ган был послом Китая в США с июля 2021 года. До этого он был заместителем министра иностранных дел Китая, пресс-секретарем МИД КНР (главой департамента информации) и послом КНР в Великобритании.

Reuters и сингапурская The Straits Times называют его «доверенным помощником» китайского лидера Си Цзиньпина. «Его повысили, потому что, как и другие, он очень верен Си Цзиньпину. Но в отношениях с США он далеко не продвинулся», — цитирует гонконгская SCMP Джеффри Муна, президента China Moon Strategies и бывшего генерального консула США в Чэнду. Как отмечает издание, Цинь Ган прибыл в Вашингтон в период очень непростых взаимоотношений между КНР и США и за время пребывания на посту главы посольства обратил на себя внимание рядом жестких заявлений. Он заработал репутацию «боевого волка», говорит Бонни Лин, старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований и экс-директор по вопросам Китая Министерства обороны США. Понятие «боевой волк» в китайской терминологии относится к сторонникам радикальной политики, или «ястребам», как обычно называют таких политиков на Западе.

Вместе с тем некоторые опрошенные SCMP аналитики отмечают, что Цинь Ган вел себя на посту посла в США «не так агрессивно, как многие опасались». Foreign Policy на момент его назначения послом в Вашингтоне также отмечал, что он не во всем соответствовал репутации жесткого националиста. Например, вскоре после прибытия в Вашингтон он публично предложил США сотрудничество в разработке вакцин от COVID-19.

«Те из нас в пресс-корпусе [в Пекине], кто знал Циня в течение многих лет, видели в нем ловкого, хитрого игрока, который не обязательно настроен антиамерикански (до прихода в МИД в 1992 году он был новостным ассистентом в американском информационном агентстве United Press International), но кто точно знает, как держать нос по ветру в зависимости от политики Пекина», — описывает его глава бюро Newsweek в Пекине Мелинда Лю.

За два дня до назначения главой МИД Китая Цинь Ган опубликовал в американском издании The National Interest программную статью «Как Китай видит мир». В ней он заявил, что китайцы и американцы должны искать способ ладить «на основе взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества». «Взгляд на мир как на сообщество с общим будущим естественным образом ведет к реформам, открытости и взаимовыгодному сотрудничеству», — писал Цинь Ган.

Вместе с тем он отмечал и разногласия между Китаем и западными странами. «Развитие Китая означает все более сильную поддержку мира, а не растущую мощь, готовую «нарушить статус-кво», как это называют некоторые. Напряженность вокруг Тайваньского пролива была создана не нарушением статус-кво со стороны материкового Китая, а сепаратистами, выступающими за независимость Тайваня, и внешними силами, которые постоянно бросают вызов политике «единого Китая», — писал он.

Кроме того, Цинь Ган выражал озабоченность ситуацией, сложившейся вокруг Украины. «Китай крайне обеспокоен ситуацией на Украине. Хотя происходящее там вызывает глубокую печаль, оно позволяет извлечь некоторые важные уроки: в конфликтах и войнах не бывает победителей; у сложных вопросов не бывает простого решения; необходимо избегать конфронтации между крупными странами. Наиболее актуальной задачей на данный момент является содействие мирным переговорам между Россией и Украиной, а также диалогу между США, ЕС, НАТО и Россией», — написал он. При этом Цинь Ган подчеркнул важность принципа «неделимости безопасности» в Европе, на котором перед началом конфликта настаивала Россия, — он означает, что безопасность одной страны не может выстраиваться за счет ущерба для безопасности других.