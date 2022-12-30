Новым министром иностранных дел Китая стал посол в США

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Подписка на РБК Pro — лучший подарок
Лента новостей
Курс евро на 30 декабря
EUR ЦБ: 76,08 (+0,42) Инвестиции, 29 дек, 19:52
Курс доллара на 30 декабря
USD ЦБ: 71,98 (+0,65) Инвестиции, 29 дек, 19:52
В Twitter начнут показывать причину блокировки аккаунтов Технологии и медиа, 19:45
Бывший главный раввин Москвы посоветовал евреям уезжать из России Политика, 19:40
«Аэрофлот» выкупил десять самолетов у ирландского лизингодателя Бизнес, 19:35
Baring Vostok Майкла Калви разделит бизнес и активы Бизнес, 19:30
Путин исключил временное ограничение по продаже доли Shell в «Сахалине-2» Бизнес, 19:29
Чемпионка мира из США возмутилась статьей о показательном номере Валиевой Спорт, 19:25
Военная операция на Украине. Карта Политика, 19:19
Подарок, который хочется оставить себе
Подарочный сертификат на подписку РБК Pro со скидкой до 35%
Подарить подписку
Доллар к рублю по итогам 2022 года упал на 6,4% Инвестиции, 19:10
Как получить полную информацию о своем бизнесе от смарт-терминала РБК и СберБизнес, 19:10
В Белоруссии уничтожили боевую часть упавшей ракеты. Видео Политика, 19:06
Новым министром иностранных дел Китая стал посол в США Политика, 19:02
Росстат пересмотрел рост ВВП за 2021 год до максимума за 14 лет Экономика, 19:00
Российский рынок акций по итогам года рухнул на 43% Инвестиции, 18:58
В Ватикане назвали стабильным состояние бывшего папы римского Бенедикта Общество, 18:56
Политика ,  
0 

Новым министром иностранных дел Китая стал посол в США

Посол КНР в США Цинь Ган стал новым министром иностранных дел Китая
В Китае впервые за девять лет сменился глава МИДа. Новый министр считается близким помощником Си Цзиньпина и сторонником «ястребиной» политики, однако перед назначением он призывал к мирному сосуществованию США и КНР
Цинь Ган
Цинь Ган (Фото: Rebecca Cook / Reuters)

Новым министром иностранных дел Китая стал Цинь Ган, посол КНР в США, сообщает китайский телеканал CGTN. Он сменил на этом посту Ван И, который руководил ведомством с 2013 года, а с 2018-го — входил в Госсовет КНР.

Цинь Ган был послом Китая в США с июля 2021 года. До этого он был заместителем министра иностранных дел Китая, пресс-секретарем МИД КНР (главой департамента информации) и послом КНР в Великобритании.

Reuters и сингапурская The Straits Times называют его «доверенным помощником» китайского лидера Си Цзиньпина. «Его повысили, потому что, как и другие, он очень верен Си Цзиньпину. Но в отношениях с США он далеко не продвинулся», — цитирует гонконгская SCMP Джеффри Муна, президента China Moon Strategies и бывшего генерального консула США в Чэнду. Как отмечает издание, Цинь Ган прибыл в Вашингтон в период очень непростых взаимоотношений между КНР и США и за время пребывания на посту главы посольства обратил на себя внимание рядом жестких заявлений. Он заработал репутацию «боевого волка», говорит Бонни Лин, старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований и экс-директор по вопросам Китая Министерства обороны США. Понятие «боевой волк» в китайской терминологии относится к сторонникам радикальной политики, или «ястребам», как обычно называют таких политиков на Западе.

Вместе с тем некоторые опрошенные SCMP аналитики отмечают, что Цинь Ган вел себя на посту посла в США «не так агрессивно, как многие опасались». Foreign Policy на момент его назначения послом в Вашингтоне также отмечал, что он не во всем соответствовал репутации жесткого националиста. Например, вскоре после прибытия в Вашингтон он публично предложил США сотрудничество в разработке вакцин от COVID-19.

«Те из нас в пресс-корпусе [в Пекине], кто знал Циня в течение многих лет, видели в нем ловкого, хитрого игрока, который не обязательно настроен антиамерикански (до прихода в МИД в 1992 году он был новостным ассистентом в американском информационном агентстве United Press International), но кто точно знает, как держать нос по ветру в зависимости от политики Пекина», — описывает его глава бюро Newsweek в Пекине Мелинда Лю.

За два дня до назначения главой МИД Китая Цинь Ган опубликовал в американском издании The National Interest программную статью «Как Китай видит мир». В ней он заявил, что китайцы и американцы должны искать способ ладить «на основе взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества». «Взгляд на мир как на сообщество с общим будущим естественным образом ведет к реформам, открытости и взаимовыгодному сотрудничеству», — писал Цинь Ган.

Читайте на РБК Pro
Какой будет схема разморозки активов после решений Бельгии и Люксембурга
10 фраз, которые говорят о том, что вам не собираются возвращать деньги
Что делать, чтобы налоговая проверка не принесла доначисления и штраф
«А то станешь дворником»: как лучше объяснить ребенку, зачем учиться

Вместе с тем он отмечал и разногласия между Китаем и западными странами. «Развитие Китая означает все более сильную поддержку мира, а не растущую мощь, готовую «нарушить статус-кво», как это называют некоторые. Напряженность вокруг Тайваньского пролива была создана не нарушением статус-кво со стороны материкового Китая, а сепаратистами, выступающими за независимость Тайваня, и внешними силами, которые постоянно бросают вызов политике «единого Китая», — писал он.

Кроме того, Цинь Ган выражал озабоченность ситуацией, сложившейся вокруг Украины. «Китай крайне обеспокоен ситуацией на Украине. Хотя происходящее там вызывает глубокую печаль, оно позволяет извлечь некоторые важные уроки: в конфликтах и войнах не бывает победителей; у сложных вопросов не бывает простого решения; необходимо избегать конфронтации между крупными странами. Наиболее актуальной задачей на данный момент является содействие мирным переговорам между Россией и Украиной, а также диалогу между США, ЕС, НАТО и Россией», — написал он. При этом Цинь Ган подчеркнул важность принципа «неделимости безопасности» в Европе, на котором перед началом конфликта настаивала Россия, — он означает, что безопасность одной страны не может выстраиваться за счет ущерба для безопасности других.

Авторы
Теги
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
Китай МИД Китая США Си Цзиньпин
Материалы по теме
Путин назвал цель сотрудничества России и Китая
Политика
«Газпром» сообщил о новом рекорде поставок газа в Китай
Бизнес
В Пекине показали западное понимание термина «международное сообщество»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter