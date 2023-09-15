 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 15 сентября
EUR ЦБ: 103,23 (+0,12) Инвестиции, 14 сен, 17:55 Курс доллара на 15 сентября
USD ЦБ: 96,16 (+0,18) Инвестиции, 14 сен, 17:55
Небензя назвал объем помощи Украине от ООН за год Политика, 03:38
Разведка США узнала о деле против министра обороны Китая Политика, 03:17
Спецпредставителем США по восстановлению Украины стала миллиардерша Политика, 03:00
Жителей Небраски эвакуировали после взрыва вагона с хлорной кислотой Общество, 02:57
Нацбанк Украины посчитал возможные потери от запрета на экспорт зерна Экономика, 02:40
Байден заявил Путину, что Китай «не очень уважает» Россию Политика, 02:01
Ким Чен Ын прибыл в Комсомольск-на-Амуре Политика, 01:59
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
Цена нефти Brent превысила $94 за баррель Экономика, 01:35
В Москве отменили концерт «Ленинграда» Бизнес, 01:12
Суд оштрафовал взломщиков телеграм-канала Блиновской Общество, 00:55
В занятых Украиной районах Херсонской области начали частичную эвакуацию Политика, 00:26
Пожарные ликвидировали открытое горение после взрыва газа в Дагестане Общество, 00:17
Как БАМ и Транссиб: зачем строят частную железную дорогу к Тихому океану РБК и ЭЛСИ, 00:15
Минпромторг предложил убрать налоговую преференцию у импортной медтехники Бизнес, 00:00
Политика ,  
0 

Разведка США узнала о деле против министра обороны Китая

FT: США узнали, что министр обороны Китая Ли Шанфу отстранен и под следствием
В Китае ведется расследование против министра обороны Ли Шанфу, выяснила разведка США. Он возглавлял ведомство семь месяцев. С начала лета постов лишились глава китайского МИДа и два высших командира ядерных сил Китая
Ли Шанфу
Ли Шанфу (Фото: Юрий Кочетов / ТАСС)

Министр обороны Китая Ли Шанфу отстранен от должности и находится под следствием, к таким выводам пришла разведка США. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на трех американских чиновников и двух лиц, знакомых с разведданными.

FT называет ситуацию «очередным признаком хаоса среди элитных членов военного и внешнеполитического истеблишмента Пекина».

Ли Шанфу не появлялся на публике уже более двух недель, отмечает Reuters. Министр должен был присутствовать 7-8 сентября на ежегодном собрании по оборонному сотрудничеству Вьетнама и Китая, но за два дня отказался от поездки «по состоянию здоровья», рассказали источники агентства среди вьетнамских чиновников.

Ли Шанфу занял пост министра обороны около полугода назад — 12 марта 2023 года.

Он с 2018 года находился под американскими санкциями в связи с покупкой истребителей Су-35 и комплексов С-400 у России. Reuters отмечает, что генерал был близок к китайскому лидеру Си Цзиньпину, этим объясняется его стремительное восхождение по карьерной лестнице.

Ранее летом на публике долгое время не появлялся глава китайского МИДа Цинь Ган, это тоже объясняли «состоянием здоровья», впоследствии власти сообщили, что того сняли с должности. Он проработал министром всего полгода. По одной из версий, причиной стала романтическая связь с гонконгской тележурналисткой Фу Сяотянь.

В прошлом месяце Си Цзиньпин сместил двух высших офицеров, командовавших ядерными силами Китая — генерала Ли Ючао, возглавлявшего Ракетные войска и его заместителя Лю Гуанбиня, которые перед этим несколько месяцев не появлялись на публике. Их подозревают в утечке секретной информации, рассказывали источники FT среди чиновников не из Китая: «Спусковым крючком стало то, что мы, за пределами Китая, уже имеем достаточно детальное представление о структуре Ракетных войск». Компартия и Си сделали несколько публичных заявлений о недопущении коррупции в военных рядах.

Читайте на РБК Pro
Мама ничего не хочет: как влияет депрессия родителей на ребенка
Ставка на $1 трлн: как Nvidia стала главным поставщиком «мозгов» для ИИ
Топ-7 профессий будущего — рекомендации нейросети
Как не ошибиться в главном: почему владельцы и CEO не подходят друг другу

«Сначала пропал министр иностранных дел Цинь Ган, затем пропали командующие ракетными войсками, а теперь министра обороны Ли Шанфу не видели на публике в течение двух недель. Кто победит в этой гонке безработицы? Молодежь Китая или кабинет Си Цзиньпина?», — написал в X (ранее Twitter) американский посол в Японии Рам Эмануэль.

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Китай США разведка министр обороны
Материалы по теме
Почему украинский министр обороны Резников подал в отставку
Политика
Министр обороны Австралии в шутку уступил свой пост футболистке
Политика
Лондон обвинил Китай во вмешательстве в работу парламента
Политика