Разведка США узнала о деле против министра обороны Китая

FT: США узнали, что министр обороны Китая Ли Шанфу отстранен и под следствием

В Китае ведется расследование против министра обороны Ли Шанфу, выяснила разведка США. Он возглавлял ведомство семь месяцев. С начала лета постов лишились глава китайского МИДа и два высших командира ядерных сил Китая

Ли Шанфу (Фото: Юрий Кочетов / ТАСС)

Министр обороны Китая Ли Шанфу отстранен от должности и находится под следствием, к таким выводам пришла разведка США. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на трех американских чиновников и двух лиц, знакомых с разведданными.

FT называет ситуацию «очередным признаком хаоса среди элитных членов военного и внешнеполитического истеблишмента Пекина».

Ли Шанфу не появлялся на публике уже более двух недель, отмечает Reuters. Министр должен был присутствовать 7-8 сентября на ежегодном собрании по оборонному сотрудничеству Вьетнама и Китая, но за два дня отказался от поездки «по состоянию здоровья», рассказали источники агентства среди вьетнамских чиновников.

Ли Шанфу занял пост министра обороны около полугода назад — 12 марта 2023 года. Он с 2018 года находился под американскими санкциями в связи с покупкой истребителей Су-35 и комплексов С-400 у России. Reuters отмечает, что генерал был близок к китайскому лидеру Си Цзиньпину, этим объясняется его стремительное восхождение по карьерной лестнице.

Ранее летом на публике долгое время не появлялся глава китайского МИДа Цинь Ган, это тоже объясняли «состоянием здоровья», впоследствии власти сообщили, что того сняли с должности. Он проработал министром всего полгода. По одной из версий, причиной стала романтическая связь с гонконгской тележурналисткой Фу Сяотянь.

В прошлом месяце Си Цзиньпин сместил двух высших офицеров, командовавших ядерными силами Китая — генерала Ли Ючао, возглавлявшего Ракетные войска и его заместителя Лю Гуанбиня, которые перед этим несколько месяцев не появлялись на публике. Их подозревают в утечке секретной информации, рассказывали источники FT среди чиновников не из Китая: «Спусковым крючком стало то, что мы, за пределами Китая, уже имеем достаточно детальное представление о структуре Ракетных войск». Компартия и Си сделали несколько публичных заявлений о недопущении коррупции в военных рядах.

«Сначала пропал министр иностранных дел Цинь Ган, затем пропали командующие ракетными войсками, а теперь министра обороны Ли Шанфу не видели на публике в течение двух недель. Кто победит в этой гонке безработицы? Молодежь Китая или кабинет Си Цзиньпина?», — написал в X (ранее Twitter) американский посол в Японии Рам Эмануэль.