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МИД Китая не подтвердил исчезновение министра обороны Ли Шанфу

МИД Китая не стал комментировать исчезновение министра обороны Ли Шанфу
Ли Шанфу
Ли Шанфу (Фото: Павел Бедняков / Sputnik / Reuters)

Министерство иностранных дел Китая отказалось комментировать исчезновение главы Минобороны Ли Шанфу, сообщает Reuters.

15 сентября Financial Times написала, что Ли Шанфу отстранен от должности, поскольку против него ведется расследование. Об этом газете сообщили три американских чиновника и два собеседника, знакомых с данными разведки США. Издание назвало ситуацию «очередным признаком хаоса среди элитных членов военного и внешнеполитического истеблишмента Пекина».

«Мне ничего неизвестно о ситуации, которую вы упомянули», — заявила официальный представитель МИДа страны Мао Нин, отвечая на вопрос журналиста, находится ли министр под следствием.

Как уточняет Reuters, глава Минобороны Китая не появляется на публике больше двух недель. Он должен был присутствовать на ежегодном собрании по оборонному сотрудничеству Вьетнама и Пекина, которое проходило 7–8 сентября, но за два дня до мероприятия отказался от поездки «по состоянию здоровья».

В частности, посол США в Японии Рам Эмануэль заявил в своем Twitter (новое название соцсети — X), что министра обороны Китая не было на публике на протяжении трех недель. «Он отсутствует на запланированной встрече с главнокомандующим ВМФ Сингапура, потому что его поместили под домашний арест?» — спросил он.

25 июля Global Times сообщила, что парламент Китая освободил министра иностранных дел Цинь Гана от должности, на его место назначили главу канцелярии комиссии ЦК Компартии по иностранным делам Ван И. До этого Цинь на протяжении месяца не появлялся на публике, а министерство ничего не сообщало о его деятельности. Цинь Ган возглавил китайский МИД в декабре 2022 года, покинув должность посла в США. До него министерством десять лет руководил Ван И.

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Ли Шанфу стал министром обороны 12 марта. С 2018 года он находился под американскими санкциями из-за покупки истребителей Су-35 и комплексов С-400 у России.

Теги
Китай МИД Минобороны исчезновение
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