Депутат Бундестага направил в Берлин 11 вопросов о запрете въезда машин

Правительство ФРГ взяло паузу и до конца сентября подготовит ответ по исполнению санкций в отношении авто и личных вещей россиян, сообщил РБК депутат партии «Альтернатива для Германии» Евгений Шмидт

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Евгений Шмидт рассказал РБК, что в конце августа направил от имени «АдГ» обращение в правительство страны (документ есть в распоряжении РБК), в котором попросил разъяснить ситуацию с арестом машин. Правительство взяло паузу до конца сентября.

«Сначала я отправлял мелкие единичные запросы, но правительство присылало отписки. В конце месяца (августа) я отправил подробный запрос. Правительство, что было для меня неожиданностью, взяло паузу. Они пообещали до конца сентября подготовить ответ и, видимо, обратились за консультацией в Еврокомиссию», — сообщил Шмидт.

«Как мы знаем, на днях чиновник ЕК сделал какие-то заявления, которые еще больше запутали ситуацию. Налицо явное расхождение текста санкций и тех рекомендаций Еврокомиссии, которые мы услышали», — сказал Шмидт РБК. Он высказал мнение, что «любой юрист и человек в здравом уме сочтет рекомендации нелепыми». Депутат ожидает, что правительство Германии подготовит ответ на обращение на основе тех рекомендаций, которые дала Еврокомиссия.

8 сентября Еврокомиссия выпустила рекомендации, в которых было указано, что въезд в страны ЕС на личных машинах (таможенный код 8703 — автомобили для перевозки менее десяти человек), зарегистрированных в России, будет расценен как запрещенный импорт, даже если они используются в личных целях, а не в коммерческих.

Еврокомиссия ответила «нет» и на вопрос о возможности ввоза личных вещей россиян (в том числе туристов), таких как косметика (код ТН ВЭД 3304), чемоданы (4202), ноутбуки (8471), мобильные телефоны (8517), которые фигурируют в приложении XXI к ст. 3i 833/2014, определяющего эмбарго в отношении России. 12 сентября было выпущено новое разъяснение, в котором повторялось, что автомобили могут быть использованы для обхода санкций, а в отношении личных вещей указывалось, что к их ввозу нужно относиться «пропорциональным и разумным образом».

В своем обращении, датированном 22 августа, Шмидт вместе с коллегами указывает, что слишком широкая интерпретация санкционного законодательства Берлином может привести к ответным российским контрмерам, которые затронут граждан Германии. Также они задают правительству 11 вопросов, касающихся автомобилей. В частности, Шмидт просит правительство назвать количество задержанных в стране автомобилей с российскими номерами, а также огласить данные о конфискации в других странах и информацию, как те государства, которые воздерживаются от подобных действий, их оправдывают.

Еще авторы запроса спрашивают, что известно правительству о «значительных доходах», которые получает Россия, когда частный автомобиль с российскими номерными знаками въезжает в Германию, например, для транзита.

Германия пока является единственной страной, где арестовывали автомобили россиян. Там начали это делать еще до выхода сентябрьских рекомендаций Еврокомиссий. О первом случае стало известно в июне. Иван Коваль, проживающий в Германии, рассказал РБК, что машину у него забрали 1 июня возле дома в Гамбурге, так как «с октября 2022 года въезд автомобилей с номерами РФ в ЕС запрещен». В СМИ сообщалось еще о нескольких случаях. Тогда в немецкой таможне заявили РБК, что любой ввоз автомобилей в Германию из России, даже въезд на личном транспорте, будет расцениваться как основание для ареста. Ковалю удалось вернуть себе Audi Q3 после жалобы в таможню и рассмотрения дела прокуратурой Гамбурга.

В поступившем в РБК сообщении посольства России в Германии говорится, что «достоверно известно об отдельных случаях изъятия сотрудниками германских таможенных органов личных автотранспортных средств россиян, зарегистрированных в России». «Также мы знаем, что часть пострадавших смогли успешно оспорить подобную конфискацию в судебном порядке. Автотранспортные средства им были возвращены. О конфискации других категорий личных вещей россиян посольству пока неизвестно», — сказали там 14 сентября.