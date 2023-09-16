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Атаки беспилотников на Москву ,  
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В аэропортах Москвы задержали и отменили более 30 рейсов

В трех московских аэропортах задержали и отменили более 30 рейсов
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Атаки беспилотников на Москву
Рейсы в московских аэропортах «Внуково», «Шереметьево» и «Домодедово» массово задерживали до 03:30 мск. О введении плана «Ковер» не сообщалось. В ночь на 16 сентября над Калужской и Тверской областями сбили два дрона
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Более 30 авиарейсов задержаны и еще четыре отменены в московских аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево», следует из данных сервиса «Яндекс. Расписание».

По состоянию на 7.35 мск, во «Внуково» было задержано два рейса и три отменено. В «Домодедово» задержано 18 рейсов, еще один отменен. В «Шереметьево» задержано десять рейсов.

Согласно данным с табло аэропортов, задержки во «Внуково» происходили в течение всей ночи, однако несколько рейсов подряд было задержано между 02:00 и 03:30 на вылет и на прилет. В «Шереметьево основная волна задержек на вылет пришлась на период с 23:30 15 сентября до 00:20 мск (задерживать рейсы на прилет начали на час раньше). В «Домодедово» массовые задержки вылетов начались еще днем 15 сентября, следует из данных табло. Они прекратились только к 03:00 мск следующего дня.

О введении плана «Ковер», который применяют при незаконном пересечении границы, а также при появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов, не сообщалось. Однако, как заявили в Минобороны, в ночь на 16 сентября российские средства ПВО сбили два украинских дрона самолетного типа над Калужской и Тверской областями.

Власти российских регионов сообщают об атаках дронов с начала военных действий на Украине. Они участились в последние месяцы, в том числе в Москве и Подмосковье. К началу августа, по подсчетам РБК, было зарегистрировано более 500 атак или их попыток.

Атаки на Москву продолжились и в сентябре. Так, 13 сентября дрон сбили на территории Конаковского муниципального округа Тверской области. За несколько дней до этого мэр Москвы Сергей Собянин заявил об уничтоженном беспилотнике в Тверской области в районе села Завидово; по словам Собянина, дрон летел в направлении Москвы.

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В московских аэропортах регулярно вводят ограничения на полеты в целях безопасности из-за атак беспилотников. Глава офиса президента Украины Михаил Подоляк в августе предупреждал, что атак «неопознанных дронов» на Россию будет становиться больше,

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Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
отмена рейсов задержка рейсов Москва Внуково Шереметьево Домодедово
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