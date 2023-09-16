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Над Калужской и Тверской областями сбили два дрона

Минобороны: ПВО сбила два дрона над Калужской и Тверской областями
Сюжет
Военная операция на Украине
Дроны самолетного типа уничтожила система ПВО, данных о пострадавших или об ущербе пока нет
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

В ночь на 16 сентября средства противовоздушной обороны уничтожили два дрона над территориями Калужской и Тверской областей, сообщает Минобороны. По данным ведомства, дроны самолетного типа запустила украинская сторона.

В министерстве не уточнили, есть ли пострадавшие или разрушения.

13 сентября дрон сбили на территории Конаковского муниципального округа Тверской области, сообщали региональные власти. За несколько дней до этого мэр Москвы Сергей Собянин заявил об уничтоженном беспилотнике в Тверской области в районе Завидово; по словам Собянина, аппарат летел в сторону столицы.

Власти российских регионов сообщают об атаках дронов с начала военных действий на Украине. Они участились в последние месяцы, в том числе в Москве и Подмосковье. К началу августа, по подсчетам РБК, было зафиксировано более 500 атак или их попыток.

Атаки на Москву продолжились и в сентябре — с начала месяца власти трижды сообщали о таких попытках. Из-за этого в столичных аэропортах вводили ограничения полетов в целях безопасности. Собянин рассказывал, что в Орле обустраивают аэропорт для перехватчиков беспилотников, летящих в сторону Москвы.

Власти Украин в начале августа предупреждали, что атак беспилотников в России станет больше.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Минобороны беспилотники БПЛА Калужская область Тверская область
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