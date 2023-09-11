Минобороны сообщило о сбитом в Курской области украинском беспилотнике

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Силы ПВО сбили украинский беспилотный летательный аппарат в Курской области, сообщает Минобороны в своем телеграм-канале.

«11 сентября с.г. около 13:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что беспилотник был сбит дежурными средствами ПВО, о пострадавших и разрушениях информации не было.

Военное ведомство также подтвердило информацию губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова о том, что там тоже был сбит БПЛА. Это произошло около 13:00.

Этот дрон стал уже третьим, который за сутки сбили в Белгородской области. О первых двух БПЛА Минобороны сообщило в ночь на 11 сентября.

Дроны были сбиты в Яковлевском городском округе к северо-западу от Белгорода. Фрагменты одного из БПЛА упали на проезжую часть рядом с частным жилым домом, никто не пострадал.