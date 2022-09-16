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Встреча Путина с Эрдоганом на саммите ШОС. Видео
Президент России Владимир Путин на саммите ШОС встретился с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Они уже провели короткую встречу на саммите. РБК вел прямую трансляцию
Путин встретился с Эрдоганом на саммите ШОС
Политика
Теги
Владимир Путин
Реджеп Тайип Эрдоган
ШОС
Турция
Россия
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www.adv.rbc.ru
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