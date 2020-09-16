Кремль опроверг просьбу Лукашенко Путину о поставках вооружения

Президент Белоруссии не просил поставить новое российское вооружение, сказал Песков. Ранее о своей просьбе заявил сам Лукашенко, отметив, что «последние события показывают, что надо смелее защищать интересы и белорусов, и россиян»

Александр Лукашенко и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с президентом Владимиром Путиным в Сочи не просил о поставках нового российского вооружения. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Нет», — ответил Песков на соответствующий вопрос. «В целом много взаимодействия по линии ВПК двух стран, что как раз укладывается в целом в наши двусторонние отношения. Но в той формулировке, как вы сказали, — нет», — добавил он.

Лукашенко ранее встретился с главой Минобороны России Сергеем Шойгу и заявил ему, что попросил Путина «о некоторых типах вооружений».

«Сказал ему, что, когда вы приедете, мы посмотрим, что нам и где надо реально укрепить в плане Союзного государства. Бояться нечего, мы готовы на это идти. Последние события показывают, что надо смелее защищать интересы и белорусов, и россиян», — сказал Лукашенко.