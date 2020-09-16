Кремль опроверг просьбу Лукашенко Путину о поставках вооружения

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 17 сентября
USD ЦБ: 74,93 (-0,26) Инвестиции, 12:49
Курс евро на 17 сентября
EUR ЦБ: 88,86 (-0,5) Инвестиции, 12:49
Шойгу в Минске, правительство поборется с воронами. Главные новости РБК Общество, 19:14 Мэр Нью-Йорка ради экономии решил отправить себя в отпуск Общество, 19:12 Силуанов назвал стоимость сигарет после повышения акциза Бизнес, 19:10 Что смотреть на выставке «Авангард. На телеге в ХХI век» в Ельцин-центре Стиль, 19:04 Компания «Стоун-XXI» объяснила просьбу отменить приговор Ефремову Общество, 18:59 Украина и Белоруссия поспорили из-за застрявших на границе хасидов Политика, 18:56 ЦИК сообщила об отмене результатов выборов на четырех участках Общество, 18:44 Тутберидзе опубликовала фотографию с вернувшейся в ее группу Медведевой Спорт, 18:36 Суд отказал «Локомотиву» в иске на ₽144 млн против бывшего президента Спорт, 18:32 Кремль опроверг просьбу Лукашенко Путину о поставках вооружения Политика, 18:31 Норвежский террорист Брейвик попросил выпустить его досрочно Общество, 18:28 Правительство одобрило проект бюджета на 2021 год Экономика, 18:19 МВД Белоруссии ответило на жалобы фразой «изнасиловать в автозаке нельзя» Политика, 18:12 Отец Тесака обратится в СК с просьбой возбудить дело после смерти сына Общество, 18:09
Протесты в Белоруссии ,  
0 

Кремль опроверг просьбу Лукашенко Путину о поставках вооружения

Президент Белоруссии не просил поставить новое российское вооружение, сказал Песков. Ранее о своей просьбе заявил сам Лукашенко, отметив, что «последние события показывают, что надо смелее защищать интересы и белорусов, и россиян»
Александр Лукашенко и Владимир Путин
Александр Лукашенко и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с президентом Владимиром Путиным в Сочи не просил о поставках нового российского вооружения. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Нет», — ответил Песков на соответствующий вопрос. «В целом много взаимодействия по линии ВПК двух стран, что как раз укладывается в целом в наши двусторонние отношения. Но в той формулировке, как вы сказали, — нет», — добавил он.

Лукашенко ранее встретился с главой Минобороны России Сергеем Шойгу и заявил ему, что попросил Путина «о некоторых типах вооружений».

«Сказал ему, что, когда вы приедете, мы посмотрим, что нам и где надо реально укрепить в плане Союзного государства. Бояться нечего, мы готовы на это идти. Последние события показывают, что надо смелее защищать интересы и белорусов, и россиян», — сказал Лукашенко.

Лукашенко рассказал о семи этапах сценария по «уничтожению Белоруссии»
Политика
Александр Лукашенко

Белоруссия в конце августа провела тактические учения у западной границы. Лукашенко объяснил их тем, что у республики «пытаются отсечь Гродненскую область», а войска НАТО «лязгают гусеницами» у ворот страны и хотят «затащить якобы нового президента». В самом альянсе заявили, что его действия нацелены исключительно на оборону и никак не угрожают Белоруссии.

В Белоруссии больше месяца продолжаются массовые протесты. Участники не признают победы Лукашенко на выборах президента, о которой объявила ЦИК, и обвиняют власти в фальсификациях. На фоне этих протестов Россия и Белоруссия с 14 по 25 сентября проводят ежегодные совместные учения «Славянское братство», а с 12 по 16 октября на белорусском полигоне «Лосвидо» пройдут еще одни. В то же время Лукашенко предложил России подумать и о других учениях. «Надо <...> выработать план, не оглядываясь по сторонам, кто нам и что скажет», — сказал он.

Читайте на РБК Pro
Назло Кавасаки: как лояльность победила в России компетентность Почему руководителю необходима эмпатия и как ее развить Миллиардер-дауншифтер: как продавец ипотеки озолотился на сравнении цен Пять личных навыков, которым стоит научиться в условиях неопределенности
Автор
Виктория Полякова
Александр Лукашенко поставки вооружения Белоруссия Дмитрий Песков
Материалы по теме
Минобороны России назвало тематику учений «Славянское братство»
Политика
Минобороны объявило о вторых за месяц учениях с Россией в Белоруссии
Политика
Российские десантники приехали на военные учения в Белоруссию
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter