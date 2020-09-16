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Лукашенко предложил России подумать над новыми совместными учениями

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: Global Look Press)

Москве и Минску надо подумать о проведении новых совместных военных учений. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с главой Минобороны России Сергеем Шойгу, передает БелТА.

«Мы договорились с президентом России, что нам надо продолжить учения на территории Беларуси «Славянское братство», которые проходят под Брестом. Мы приветствуем эти учения, и хорошо, что они проходят, притом, как мне докладывают, успешно. Надо подумать о втором этапе учений и других учениях, выработать план, не оглядываясь по сторонам, кто нам и что скажет», — сказал Лукашенко.

Он добавил, что Белоруссия не собирается «никого напрягать» и «внаглую что-то делать». «Но свои интересы мы должны блюсти», — отметил Лукашенко.

Материал дополняется.

Александр Лукашенко Сергей Шойгу военные учения
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