В СК опровергли информацию о допросе бывшего главы МЧС Пучкова

Следственный комитет опроверг информацию о допросе бывшего главы МЧС Владимира Пучкова. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя ведомства Светлану Петренко.

«По уголовным делам, находящимся в производстве СКР, Владимир Пучков не допрашивался ни в качестве свидетеля, ни в каком-либо ином статусе», — заявила она.

Петренко добавила, что информация, которая распространилась в ряде СМИ о вызове экс-главы МЧС на допрос, «не соответствует действительности».

Ранее об этом сообщил канал РЕН ТВ со ссылкой на источник. ​Источник РБК в СКР подтвердил, что Пучкова вызвали по уголовному делу, возбужденному в мае и касающемуся злоупотреблений должностными полномочиями. Сам Пучков на звонок корреспондента РБК ответил, он оборвал разговор, не дослушав вопрос.

Должность главы МЧС Пучков занимал в период с 2012 по 2018 год. В состав нового правительства в мае он не вошел — вместо него на должность назначили бывшего заместителя директора ФСБ Евгения Зиничева. Пучкову предложили пост сенатора от Приморья. Политологи связывали это с пожаром в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», в результате которого погибли 60 человек.​

Пучков руководит предвыборным штабом врио губернатора Приморского края Андрея Тарасенко на выборах главы региона, где должен пройти второй тур.