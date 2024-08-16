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Дело Навального ,  
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Росфинмониторинг внес Певчих и Ярмыш в список террористов и экстремистов

Сюжет
Дело Навального
Помимо двух соратниц Навального, в список внесли и двух его бывших адвокатов. Всех их обвиняют по делу об экстремистском сообществе, а Певчих и Ярмыш также по делу о фейках

Мария Певчих&nbsp;(признана&nbsp;Минюстом России иноагентом и&nbsp;включена&nbsp;в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга)
Кира Ярмыш&nbsp;(признана Минюстом России иноагентом и включена в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга)
Ольга Михайлова (включена в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга)
Мария Певчих&nbsp;(признана&nbsp;Минюстом России иноагентом и&nbsp;включена&nbsp;в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга)
Кира Ярмыш&nbsp;(признана Минюстом России иноагентом и включена в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга)
Ольга Михайлова (включена в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга)
Мария Певчих (признана Минюстом России иноагентом и включена в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга)
(Фото: Cristobal Herrera-Ulashkevich / EPA / ТАСС)
Кира Ярмыш (признана Минюстом России иноагентом и включена в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга)
(Фото: Максим Блинов / РИА Новости)
Ольга Михайлова (включена в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга)

Главу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; признан Минюстом иноагентом, также является запрещенной экстремистской организацией) Марию Певчих и бывшего пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш (обе признаны Минюстом иноагентами) включили в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга. Обе проживают за границей.

Также в список внесены бывшие адвокаты Алексея Навального, уехавшие из России, — Александр Федулов и Ольга Михайлова.

В конце января Певчих и Ярмыш были заочно арестованы по решению Басманного суда Москвы. Главу ФБК (руководит фондом с марта 2023-го) обвиняют в организации экстремистского сообщества, фейках об армии и вандализме, бывшего пресс-секретаря Навального — в участии в экстремистском сообществе и фейках об армии по мотивам политической ненависти.

Федулов и Михайлова покинули страну после того, как против других юристов Навального — Вадима Кобзева, Игоря Сергунина и Алексея Липцера (они тоже есть в списке Росфинмониторинга), — возбудили дело об участии в экстремистском сообществе, они были арестованы. Федулов и Михайлова тоже проходят фигурантами дела по той же статье (ч. 2 ст. 282.1 УК) и были заочно арестованы в феврале этого года.

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Юлия Навальная

Навальный, который умер в феврале этого года, остается в списке террористов и экстремистов. В июле туда внесли вдову оппозиционера Юлию Навальную.

ФСИН сообщила о смерти Навального 16 февраля. Тогда он отбывал наказание в колонии ИК-3 «Полярный волк» в поселке Харп в ЯНАО. По данным ведомства, ему стало плохо во время прогулки, он потерял сознание, а реанимационные мероприятия не увенчались успехом.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Мария Певчих Кира Ярмыш Росфинмониторинг Алексей Навальный
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