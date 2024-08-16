Росфинмониторинг внес Певчих и Ярмыш в список террористов и экстремистов
Главу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; признан Минюстом иноагентом, также является запрещенной экстремистской организацией) Марию Певчих и бывшего пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш (обе признаны Минюстом иноагентами) включили в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга. Обе проживают за границей.
Также в список внесены бывшие адвокаты Алексея Навального, уехавшие из России, — Александр Федулов и Ольга Михайлова.
В конце января Певчих и Ярмыш были заочно арестованы по решению Басманного суда Москвы. Главу ФБК (руководит фондом с марта 2023-го) обвиняют в организации экстремистского сообщества, фейках об армии и вандализме, бывшего пресс-секретаря Навального — в участии в экстремистском сообществе и фейках об армии по мотивам политической ненависти.
Федулов и Михайлова покинули страну после того, как против других юристов Навального — Вадима Кобзева, Игоря Сергунина и Алексея Липцера (они тоже есть в списке Росфинмониторинга), — возбудили дело об участии в экстремистском сообществе, они были арестованы. Федулов и Михайлова тоже проходят фигурантами дела по той же статье (ч. 2 ст. 282.1 УК) и были заочно арестованы в феврале этого года.
Навальный, который умер в феврале этого года, остается в списке террористов и экстремистов. В июле туда внесли вдову оппозиционера Юлию Навальную.
ФСИН сообщила о смерти Навального 16 февраля. Тогда он отбывал наказание в колонии ИК-3 «Полярный волк» в поселке Харп в ЯНАО. По данным ведомства, ему стало плохо во время прогулки, он потерял сознание, а реанимационные мероприятия не увенчались успехом.
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