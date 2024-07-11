Юлию Навальную внесли в перечень террористов и экстремистов

Навальная с детьми уехала из России в феврале 2021 года. Накануне московский суд заочно арестовал ее по обвинению в участии в экстремистском сообществе. Теперь ее внесли в реестр террористов и экстремистов

Юлия Навальная (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Росфинмониторинг включил вдову оппозиционера Алексея Навального Юлию в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте ведомства.

Навальная с детьми уехала из России в феврале 2021 года, после ареста ее супруга. Накануне Басманный районный суд по ходатайству Следственного комитета заочно арестовал ее по обвинению в участии в экстремистском сообществе (ч. 2 ст. 282.1 УК, максимальное наказание — до шести лет лишения свободы) и объявил в розыск.

Алексей Навальный умер 16 февраля в колонии в ИК-3 «Полярный волк» в поселке Харп. ФСИН тогда сообщила, что ему стало плохо во время прогулки, он потерял сознание, и прибывшие медики не смогли реанимировать Навального. В свидетельстве о смерти говорилось, что он умер по естественным причинам.

Оппозиционер в 2022 году был внесен в реестр террористов и экстремистов. Вместе с Навальным в список тогда попали около десятка его соратников.

За последние месяцы Навальная встретилась с лидерами США и Франции Джо Байденом и Эмманюэлем Макроном, а также вошла в список 100 самых влиятельных людей по версии журнала Time.

В июле Навальная возглавила правозащитную организацию Human Rights Foundation (HRF), сменив бывшего чемпиона мира по шахматам и оппозиционера Гарри Каспарова (объявлен Минюстом иноагентом). До этого она неоднократно критиковала действующие российские власти, в том числе обвиняя их в причастности к смерти супруга. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что подобные обвинения «абсолютно голословные и хамские».