Вдова Навального показала заключение СК о причинах его смерти
Причиной смерти Алексея Навального стало «комбинированное заболевание» — гипертоническая болезнь с сосудистыми и органными поражениями, диффузный миокардиосклероз, которые привели к развитию отека головного мозга и легких, а также фибрилляции желудочков сердца, говорится в заключении СК, которое опубликовала его вдова Юлия Навальная.
Следователи также указали на наличие ряда хронических заболеваний, а «триггером» назвали гипертонический криз. Телесные повреждения на теле Навального связали с проводимым реанимационными мероприятиями. В возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст. 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и ст. 105 УК (убийство) было отказано.
Юлия Навальная сообщила, что «когда Алексею стало плохо, его повели не в медсанчасть, а обратно в камеру ШИЗО», а в медсанчасть его отнесли без сознания.
РБК направил запрос в управление СК по ЯНАО.
указывается, что она наступила по естественным причинам.
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