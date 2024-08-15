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Смерть Навального в колонии ,  
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Вдова Навального показала заключение СК о причинах его смерти

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Смерть Навального в колонии
Причиной смерти Алексея Навального стало «комбинированное заболевание», а триггером к нему — гипертонический криз, говорится в заключении СК, которое опубликовала его вдова
Юлия Навальная
Юлия Навальная (Фото: Leonhard Simon / Reuters)

Причиной смерти Алексея Навального стало «комбинированное заболевание» — гипертоническая болезнь с сосудистыми и органными поражениями, диффузный миокардиосклероз, которые привели к развитию отека головного мозга и легких, а также фибрилляции желудочков сердца, говорится в заключении СК, которое опубликовала его вдова Юлия Навальная.

Следователи также указали на наличие ряда хронических заболеваний, а «триггером» назвали гипертонический криз. Телесные повреждения на теле Навального связали с проводимым реанимационными мероприятиями. В возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст. 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и ст. 105 УК (убийство) было отказано.

Юлия Навальная сообщила, что «когда Алексею стало плохо, его повели не в медсанчасть, а обратно в камеру ШИЗО», а в медсанчасть его отнесли без сознания.

РБК направил запрос в управление СК по ЯНАО.

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Политика
Фото:Сергей Петров / NEWS.ru / TACC
ФСИН сообщила о смерти оппозиционера Алексея Навального 16 февраля. Тогда он отбывал наказание в колонии ИК-3 «Полярный волк» в поселке Харп в ЯНАО. По данным ведомства, ему стало плохо во время прогулки, он потерял сознание, а реанимационные мероприятия не увенчались успехом. В свидетельстве о смерти указывается, что она наступила по естественным причинам.

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Россия Алексей Навальный Юлия Навальная смерть Следственный комитет ЯНАО
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