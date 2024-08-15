Вдова Навального показала заключение СК о причинах его смерти

Причиной смерти Алексея Навального стало «комбинированное заболевание», а триггером к нему — гипертонический криз, говорится в заключении СК, которое опубликовала его вдова

Юлия Навальная (Фото: Leonhard Simon / Reuters)

Причиной смерти Алексея Навального стало «комбинированное заболевание» — гипертоническая болезнь с сосудистыми и органными поражениями, диффузный миокардиосклероз, которые привели к развитию отека головного мозга и легких, а также фибрилляции желудочков сердца, говорится в заключении СК, которое опубликовала его вдова Юлия Навальная.

Следователи также указали на наличие ряда хронических заболеваний, а «триггером» назвали гипертонический криз. Телесные повреждения на теле Навального связали с проводимым реанимационными мероприятиями. В возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст. 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и ст. 105 УК (убийство) было отказано.

Юлия Навальная сообщила, что «когда Алексею стало плохо, его повели не в медсанчасть, а обратно в камеру ШИЗО», а в медсанчасть его отнесли без сознания.

РБК направил запрос в управление СК по ЯНАО.