В Москве заочно арестовали Певчих, Ярмыш и Низовцева
Басманный суд Москвы заочно арестовал на два месяца четырех соратников оппозиционера Алексея Навального. Об этом пресс-служба судов сообщила в телеграм-канале.
Арестованы:
- Мария Певчих, глава ACF International (Фонд борьбы с коррупцией, ФБК, был признан в России иноагентом, а также экстремистской организацией и запрещен, Певчих внесена в реестр иноагентов);
- Кира Ярмыш, пресс-секретарь Алексея Навального (внесена в реестр иноагентов);
- Дмитрий Низовцев, журналист (внесен в реестр иноагентов);
- Анна Бирюкова, глава социологической службы ФБК.
Срок их ареста будут отсчитывать со времени экстрадиции или задержания на российской территории.
Певчих обвиняют в организации экстремистского сообщества, фейках об армии и вандализме, Ярмыш и Низовцева — в участии в экстремистском сообществе и фейках об армии по мотивам политической ненависти, а Бирюкову — в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма.
Все четверо проживают за рубежом.
Певчих и Низовцев с конца прошлого года находятся в розыске. Ярмыш объявлена в розыск еще с марта 2022 года, после того как она покинула страну, будучи приговоренной к полутора годам ограничения свободы.
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