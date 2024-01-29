В Москве заочно арестовали Певчих, Ярмыш и Низовцева

На два месяца арестованы Певчих, Ярмыш, Низовцев и Бирюкова. Их обвиняют в организации и участии в экстремистском сообществе, вандализме, фейках об армии и оправдании терроризма. Они живут за границей

Фото: Александр Поляков / Global Look Press

Басманный суд Москвы заочно арестовал на два месяца четырех соратников оппозиционера Алексея Навального. Об этом пресс-служба судов сообщила в телеграм-канале.

Арестованы:

Мария Певчих, глава ACF International (Фонд борьбы с коррупцией, ФБК, был признан в России иноагентом, а также экстремистской организацией и запрещен, Певчих внесена в реестр иноагентов);

Кира Ярмыш, пресс-секретарь Алексея Навального (внесена в реестр иноагентов);

Дмитрий Низовцев, журналист (внесен в реестр иноагентов);

Анна Бирюкова, глава социологической службы ФБК.

Срок их ареста будут отсчитывать со времени экстрадиции или задержания на российской территории.

Певчих обвиняют в организации экстремистского сообщества, фейках об армии и вандализме, Ярмыш и Низовцева — в участии в экстремистском сообществе и фейках об армии по мотивам политической ненависти, а Бирюкову — в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма.

Все четверо проживают за рубежом.

Певчих и Низовцев с конца прошлого года находятся в розыске. Ярмыш объявлена в розыск еще с марта 2022 года, после того как она покинула страну, будучи приговоренной к полутора годам ограничения свободы.