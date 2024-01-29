 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Дело Навального ,  
0 

В Москве заочно арестовали Певчих, Ярмыш и Низовцева

Басманный суд Москвы заочно арестовал Певчих, Ярмыш и Низовцева
Сюжет
Дело Навального
На два месяца арестованы Певчих, Ярмыш, Низовцев и Бирюкова. Их обвиняют в организации и участии в экстремистском сообществе, вандализме, фейках об армии и оправдании терроризма. Они живут за границей
Фото: Александр Поляков / Global Look Press
Фото: Александр Поляков / Global Look Press

Басманный суд Москвы заочно арестовал на два месяца четырех соратников оппозиционера Алексея Навального. Об этом пресс-служба судов сообщила в телеграм-канале.

Арестованы:

  • Мария Певчих, глава ACF International (Фонд борьбы с коррупцией, ФБК, был признан в России иноагентом, а также экстремистской организацией и запрещен, Певчих внесена в реестр иноагентов);
  • Кира Ярмыш, пресс-секретарь Алексея Навального (внесена в реестр иноагентов);
  • Дмитрий Низовцев, журналист (внесен в реестр иноагентов);
  • Анна Бирюкова, глава социологической службы ФБК.

Срок их ареста будут отсчитывать со времени экстрадиции или задержания на российской территории.

Певчих обвиняют в организации экстремистского сообщества, фейках об армии и вандализме, Ярмыш и Низовцева — в участии в экстремистском сообществе и фейках об армии по мотивам политической ненависти, а Бирюкову — в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма.

Все четверо проживают за рубежом.

Певчих и Низовцев с конца прошлого года находятся в розыске. Ярмыш объявлена в розыск еще с марта 2022 года, после того как она покинула страну, будучи приговоренной к полутора годам ограничения свободы.

Киберпонедельник на РБК Pro


Скидки до 76% на подписку
и образовательные опции

Купить со скидкой

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

Как выглядит Театр сатиры после пожара. Видео

«Это обрыв». Глава банка JPMorgan резко высказался об экономике США

Участники группы «Би-2» вышли на связь после задержания

Атака вандалов на «Мону Лизу» Леонардо Да Винчи попала на видео

В Германии крупные компании перейдут на четырехдневную рабочую неделю

Как будет работать программа материнского капитала в 2024 году. Все изменения

Что такое «Болезнь Х» и почему ее стали часто обсуждать

Топ-10 самых подорожавших с начала XXI века акций российских компаний

Что будет с рынком в 2024 году. Прогноз
Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Кира Ярмыш Мария Певчих заочный арест Басманный суд Алексей Навальный
Материалы по теме
Верховный суд отклонил иск Навального о времени на заваривание «Доширака»
Политика
Навальный рассказал об этапе в колонию «Полярный волк»
Политика
Защищавших Навального адвокатов внесли в перечень экстремистов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 27 января
EUR ЦБ: 97,09 (+0,46) Инвестиции, 26 янв, 16:29 Курс доллара на 27 января
USD ЦБ: 89,52 (+0,86) Инвестиции, 26 янв, 16:29
Главы благотворительных фондов о пожертвованиях, помощи, законах и власти Общество, 12:41
СК направил в суд 35 томов уголовного дела о взрыве газа в Новосибирске Общество, 12:38
Комитет Госдумы одобрил проект о конфискации имущества за фейки об армии Политика, 12:34
Гурцкая, Запашные и командир «Ахмата» стали доверенными лицами Путина Политика, 12:29
За МКАДом, но в Москве: как совместить удобство города и чистый воздух РБК и ПИК, 12:28
Зеленский назвал численность украинской армии Политика, 12:25
От Дубая до Катара: как заработать от 50% на перепродаже недвижимости Pro, 12:23
Откладывать некуда, киберпонедельник настал
Скидки до 76% на подписку РБК Pro и образовательные опции
Купить со скидкой
В Новосибирской области город огородили сеном от косуль Общество, 12:16
Центризбирком объявил слоган президентских выборов Политика, 12:12
Силовики вскрыли схему продажи «бумажного» НДС через Telegram Бизнес, 12:03
Экс-мэра Томска приговорили к году колонии и освободили в зале суда Политика, 12:00
В центре Москвы появится новый квартал Slavа. Каким он будет Отрасли, 11:58
В Петербурге полиция задержала снимавших нападения на людей мужчин Общество, 11:56
Air Astana объявила ценовой диапазон IPO на трех биржах Инвестиции, 11:52