Медведев предложил Украине отказаться от Киева ради вступления в НАТО

В НАТО ранее допустили, что Украине ради членства придется пойти на территориальные уступки. Медведев заявил, что так она может потерять Киев, а может, даже и Львов

Киев, Украина (Фото: Christopher Furlong / Getty Images)

Идея о возможном вступлении Украины в НАТО в обмен на уступку территорий, высказанная главой офиса генсека альянса Стианом Йенссеном, «любопытная», заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Вопрос только в том, что все якобы их территории — в высшей степени спорные. И для захода в блок киевским властям нужно будет отказаться даже от самого Киева, столицы Древней Руси», — написал он в телеграм-канале.

Зампред Совбеза добавил, что в таком случае Украине придется сделать столицей Львов, однако намекнул, что на него претендуют в Польше. Недавно о планах Варшавы оккупировать Западную Украину говорил министр обороны Сергей Шойгу.

Йенссен называл отказ Украины от некоторых территорий одним из возможных решений для получения взамен членства в НАТО. «Я не говорю, что так должно быть», — подчеркивал он.



Представитель украинского МИДа Олег Николенко это заявление назвал неприемлемым, передает «РБК Украина».

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о подаче страной заявки на вступление в НАТО 30 сентября прошлого года — в день присоединения к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

На прошедшем в июле этого года саммите альянса его государства-члены договорились упростить процедуру вступления для Украины. Киеву не придется выполнять план действий по подготовке к членству. Схожим образом членом блока в этом году стала Финляндия. На саммите также состоялось первое заседание консультативного органа, совета Украина — НАТО, со статусом равного партнера для Киева. И Украина, и блок заявляли, что говорить о ее членстве до окончания боевых действий не приходится.

Президент Владимир Путин отмечал, что потенциальное членство Киева в альянсе сопряжено с нарушением принципа неделимости безопасности (обеспечение безопасности одной страны не должно создавать угрозы безопасности другой). Как считает глава государства, вступление Украины в НАТО создаст угрозы для России и при этом не повысит безопасность Киева. Он указывал, что намерение Украины присоединиться к альянсу стало одной из предпосылок начала спецоперации в этой стране.

Однако Зеленский выразил противоположное мнение по данному поводу. «Россия должна быть благодарна, если Украина будет в НАТО. Именно так. Потому что это безопасность для России, что Украина никогда в будущем не придет на их территорию», — говорил президент.