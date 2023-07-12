Зеленский исключил обмен территорий Украины на членство в НАТО

Зеленский: Украина никогда не обменяет свои территории на членство в НАТО

На саммите в Вильнюсе страны НАТО согласились, что «будущее Украины в военном блоке», однако отказались назвать сроки ее присоединения к альянсу. Зеленский подчеркнул, что не пойдет на отказ от территорий ради членства в НАТО

Владимир Зеленский (Фото: Paul Ellis / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никогда не обменяет территории страны на членство в НАТО. Трансляцию выступления президента на пресс-конференции в Вильнюсе вел телеканал ТСН.

Отвечая на вопрос журналистов о том, возможен ли сценарий, при котором членство в НАТО может использоваться как вопрос переговоров с Москвой, Зеленский заявил, что позицию Киева «четко знают» все украинские партнеры. «Я скажу, что мы никогда не обменяем любой статус на любые наши территории, <...> мы не отдадим наши территории и никогда не будем менять на замороженный конфликт. Этого никогда не произойдет», — подчеркнул он.

Также украинский президент заявил, что Украина не заинтересована в размещении иностранных войск на своей территории до официального вступления в НАТО. Он отметил, что вопрос о размещении на Украине польских войск «никто не поднимает», так как в этом не заинтересованы ни страны НАТО, ни Киев.

Украина не входит в НАТО, однако стремление к членству в альянсе закреплено в Конституции страны. На саммите военного блока в Вильнюсе, который проходил 11–12 июля, страны альянса заявили, что «будущее Украины в НАТО», однако отказались предоставить конкретные сроки вступления в альянс. Зеленский раскритиковал позицию НАТО, назвал формулировки неопределенными, а также заявил, что в Киеве ожидают конкретики про условия потенциального членства в альянсе.

После начала российской спецоперации Москва и Киев провели несколько раундов мирных переговоров, в том числе очных встреч. Последняя такая встреча состоялась в конце марта прошлого года в Стамбуле. По ее итогам стороны согласовали предложения по мирному урегулированию, однако они так и не были приняты.

Москва настаивает, что согласна на продолжение диалога, а от дипломатического урегулирования конфликта отказался Киев. Замглавы российского МИДа Сергей Вершинин ранее заявил, что Россия готова «к переговорам без предварительных условий, переговорам на основе той реальности, которая существует, переговорам с учетом тех целей, которые были <...> озвучены публично». По его словам, решение об отказе от переговоров принималось не самой Украиной, а в США и Европе.

Зеленский говорил, что, пока Россию возглавляет Владимир Путин, «договориться с ней невозможно». Одним из условий начала переговоров он называл отвод российских войск с занятых ими территорий — это положение входит в десять пунктов «формулы мира», которую Зеленский представил в ноябре прошлого года.

Москва открыта к серьезному диалогу при условии выполнения Киевом ее требований, в том числе при учете новых территориальных реалий, говорил президент России Владимир Путин в январе. В июне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что сейчас нет «хотя бы хлипкого фундамента», чтобы вести переговоры с Украиной.