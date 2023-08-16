Захарова назвала вбросом высказывание представителя НАТО об Украине

Мария Захарова (Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press)

Слова представителя НАТО о возможности у Украины получить членство в альянсе в обмен на часть территорий являются вбросом, преследующим политические цели, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«Речь идет о некоем пробросе, о некоем вбросе, который имеет определенные политические цели», — заявила Захарова. Она пояснила, что, «если у некоего альянса, организации, структуры существует секретариат, он должен выражать некое консолидированное мнение». И представители организации, которые делают какие-либо заявления, «должны выходить и объяснять, от кого они получили такие инструкции на подобные заявления», добавила Захарова.

Накануне, 15 августа, руководитель офиса генсека НАТО Стиан Йенссен выразил мнение, что Украина может получить членство в альянсе в обмен на отказ от части своих территорий в пользу России. Он заявил, что это «возможное решение» может привести к завершению конфликта на Украине.

Киев в ответ назвал разговоры об отказе Украины от части территорий в обмен на членство в НАТО неприемлемыми. «Участие чиновников НАТО в формировании нарратива о возможности ухода Украины со своих территорий играет на руку России», — заявил официальный представитель украинского МИДа Олег Николенко. Он предложил организации сосредоточиться на «ускорении» победы Украины в конфликте.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал слова Йенссена «любопытными». Он заявил, что все территории Украины — «в высшей степени спорные». Для вступления в НАТО Украине придется отказаться даже от самого Киева, добавил он.

В НАТО позже заявили, что поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины, как и прежде. Власти страны должны самостоятельно решать, когда и на каких условиях заключать мир с Россией, отметил представитель организации.

В июле президент России Владимир Путин отметил, что возможное присоединение Украины к НАТО представляет угрозу для безопасности России. Стремление Украины получить членство в альянсе было одной из причин начала военной операции, заявил он. Путин также выразил уверенность, что вступление в НАТО не повысит безопасность и самой Украины.