branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 16 августа
EUR ЦБ: 106,57 (-4,11) Инвестиции, 15 авг, 17:57 Курс доллара на 16 августа
USD ЦБ: 97,42 (-3,62) Инвестиции, 15 авг, 17:57
Перепланировка в квартире: что можно и чего нельзя делать при ремонте Недвижимость, 12:50
В Японии 1,8 тыс. человек оказались заблокированы из-за тайфуна Общество, 12:48
Половина снимающих жилье россиян заявили о росте арендной платы Недвижимость, 12:48
Семейный топ: подборка больших квартир РБК и ПИК, 12:46
Портфель ПСБ по строительству жилья для сотрудников ОПК составит ₽50 млрд Пресс-релиз, 12:39
«Цифра брокер» предусмотрел возможность вынужденной конвертации долларов Инвестиции, 12:39
Кибермагазин: какие цифровые технологии применяют в ретейле Тренды, 12:39
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Захарова назвала вбросом высказывание представителя НАТО об Украине Политика, 12:31
В Крыму предложили штрафы до ₽300 тыс. за съемки последствий ударов ВСУ Политика, 12:31
Как зеленый транспорт меняет жизнь в мегаполисах и влияет на рынок труда РБК и ДПиООС, 12:23
Дэйна Уайт рассказал о желании Марка Цукерберга провести бой в UFC Спорт, 12:19
«Умная колонка — это новый приемник». Как радио меняется в digital-эпоху Life, 12:17
В Египте закрыли пляжи на популярном курорте из-за акулы Life, 12:14
Тело молодого мужчины нашли в фонтане в Екатеринбурге Общество, 12:08
Военная операция на Украине ,  
0 

Захарова назвала вбросом высказывание представителя НАТО об Украине

Захарова назвала вбросом слова представителя НАТО об обмене территорий Украиной
Сюжет
Военная операция на Украине
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press)

Слова представителя НАТО о возможности у Украины получить членство в альянсе в обмен на часть территорий являются вбросом, преследующим политические цели, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«Речь идет о некоем пробросе, о некоем вбросе, который имеет определенные политические цели», — заявила Захарова. Она пояснила, что, «если у некоего альянса, организации, структуры существует секретариат, он должен выражать некое консолидированное мнение». И представители организации, которые делают какие-либо заявления, «должны выходить и объяснять, от кого они получили такие инструкции на подобные заявления», добавила Захарова.

Накануне, 15 августа, руководитель офиса генсека НАТО Стиан Йенссен выразил мнение, что Украина может получить членство в альянсе в обмен на отказ от части своих территорий в пользу России. Он заявил, что это «возможное решение» может привести к завершению конфликта на Украине.

Киев в ответ назвал разговоры об отказе Украины от части территорий в обмен на членство в НАТО неприемлемыми. «Участие чиновников НАТО в формировании нарратива о возможности ухода Украины со своих территорий играет на руку России», — заявил официальный представитель украинского МИДа Олег Николенко. Он предложил организации сосредоточиться на «ускорении» победы Украины в конфликте.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал слова Йенссена «любопытными». Он заявил, что все территории Украины — «в высшей степени спорные». Для вступления в НАТО Украине придется отказаться даже от самого Киева, добавил он.

В НАТО позже заявили, что поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины, как и прежде. Власти страны должны самостоятельно решать, когда и на каких условиях заключать мир с Россией, отметил представитель организации.

Читайте на РБК Pro
Как изменится экономика стран Центральной Азии к 2025 году
Гайд для релоканта: как купить жилье в Израиле
Как устроена Google: инсайдерская экскурсия по компании от Эрика Шмидта
У мошенников появился свой искусственный интеллект. Стоит ли его бояться

В июле президент России Владимир Путин отметил, что возможное присоединение Украины к НАТО представляет угрозу для безопасности России. Стремление Украины получить членство в альянсе было одной из причин начала военной операции, заявил он. Путин также выразил уверенность, что вступление в НАТО не повысит безопасность и самой Украины.

Теги
Персоны
Украина НАТО Россия Мария Захарова
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России, директор департамента информации и печати МИДа, дипломат, чиновник

24 декабря 1975 года
Материалы по теме
НАТО опровергло обмен территорий Украины на членство в альянсе
Политика
Киев оценил вариант с обменом территорий на членство в НАТО
Политика
Медведев предложил Украине отказаться от Киева ради вступления в НАТО
Политика