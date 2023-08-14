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Военная операция на Украине ,  
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В Польше объяснили решение о запрете импорта зерна с Украины

Президент Дуда заявил о защите интересов Польши запретом импорта зерна с Украины
Сюжет
Военная операция на Украине
Польша не снимет запрет на ввоз украинского зерна, поскольку будет руководствоваться в данном вопросе своими интересами, заявили власти. Страна ввела его на фоне убытков своих фермеров из-за дешевого зерна с Украины
Анджей Дуда
Анджей Дуда (Фото: Thomas Kronsteiner / Getty Images)

Польша в вопросе запрета ввоза украинской сельхозпродукции будет руководствоваться своими интересами, заявил президент страны Анджей Дуда в интервью Sieci. Пока страна закрыла свои границы для импорта украинских зерновых до 15 сентября.

«Очевидно, что мы последовательно поддерживаем Украину в защите от российской агрессии. <...> Но второе — и это наша
самая главная обязанность — отстаивать интересы республики. Это защита внутреннего рынка и рынка Европейского союза, который начинается с нас», — сказал глава государства (цитата по PAP).

Варшава приняла решение запретить ввоз украинского зерна 15 апреля этого года. Как отмечал лидер правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский, мера направлена на защиту польского сельскохозяйственного сектора. Транзит украинской сельхозпродукции через польскую территорию разрешен.

Помимо Польши, аналогичную меру ввели Болгария, Венгрия, Словакия и Румыния, ее одобрила Еврокомиссия. Все они граничат с Украиной.

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий отмечал в июне, что Варшава не снимет ограничение после 15 сентября. Он указывал, что если подобное решение не поддержит Еврокомиссия, то Польша все равно примет его.

Об этом же заявил и глава польского Минсельхоза Роберт Телус в августе. При этом он призвал ЕС выделить средства на увеличение пропускной способности своих портов, чтобы увеличить объемы транзита украинского зерна через Балтийское море.

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Незадолго до введения запрета министр сельского хозяйства Румынии Петрэ Дая со ссылкой на оценку Еврокомиссии сообщил, что фермеры из пяти вышеперечисленных стран потеряли в общей сложности €417 млн из-за притока дешевого украинского зерна. В апреле эти государства призвали Еврокомиссию закупить у них скопившееся украинское продовольствие по «гуманитарным соображениям», заявив, что стоимость их собственной продукции падает, а цены на удобрения и энергию растут.

В Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины заявили, что понимают сложность ситуации, в которой оказались польские фермеры, однако «самое трудное положение у фермеров Украины». В министерстве сообщили, что они несут большие убытки из-за продолжающихся боевых действий, «при этом украинские агропроизводители с пониманием относятся к потребностям польских коллег».

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Польша Украина сельхозпродукция
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