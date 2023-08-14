В Польше объяснили решение о запрете импорта зерна с Украины

Польша не снимет запрет на ввоз украинского зерна, поскольку будет руководствоваться в данном вопросе своими интересами, заявили власти. Страна ввела его на фоне убытков своих фермеров из-за дешевого зерна с Украины

Анджей Дуда (Фото: Thomas Kronsteiner / Getty Images)

Польша в вопросе запрета ввоза украинской сельхозпродукции будет руководствоваться своими интересами, заявил президент страны Анджей Дуда в интервью Sieci. Пока страна закрыла свои границы для импорта украинских зерновых до 15 сентября.

«Очевидно, что мы последовательно поддерживаем Украину в защите от российской агрессии. <...> Но второе — и это наша

самая главная обязанность — отстаивать интересы республики. Это защита внутреннего рынка и рынка Европейского союза, который начинается с нас», — сказал глава государства (цитата по PAP).

Варшава приняла решение запретить ввоз украинского зерна 15 апреля этого года. Как отмечал лидер правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский, мера направлена на защиту польского сельскохозяйственного сектора. Транзит украинской сельхозпродукции через польскую территорию разрешен.

Помимо Польши, аналогичную меру ввели Болгария, Венгрия, Словакия и Румыния, ее одобрила Еврокомиссия. Все они граничат с Украиной.

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий отмечал в июне, что Варшава не снимет ограничение после 15 сентября. Он указывал, что если подобное решение не поддержит Еврокомиссия, то Польша все равно примет его.

Об этом же заявил и глава польского Минсельхоза Роберт Телус в августе. При этом он призвал ЕС выделить средства на увеличение пропускной способности своих портов, чтобы увеличить объемы транзита украинского зерна через Балтийское море.

Незадолго до введения запрета министр сельского хозяйства Румынии Петрэ Дая со ссылкой на оценку Еврокомиссии сообщил, что фермеры из пяти вышеперечисленных стран потеряли в общей сложности €417 млн из-за притока дешевого украинского зерна. В апреле эти государства призвали Еврокомиссию закупить у них скопившееся украинское продовольствие по «гуманитарным соображениям», заявив, что стоимость их собственной продукции падает, а цены на удобрения и энергию растут.

В Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины заявили, что понимают сложность ситуации, в которой оказались польские фермеры, однако «самое трудное положение у фермеров Украины». В министерстве сообщили, что они несут большие убытки из-за продолжающихся боевых действий, «при этом украинские агропроизводители с пониманием относятся к потребностям польских коллег».