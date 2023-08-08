Блинкен заявил, что бесплатного зерна Африке будет недостаточно

Бесплатного зерна, которое Россия пообещала поставить в шесть африканских стран, будет недостаточно, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«То, что предлагает Россия, — это капля в море. Это не решает проблему. Это не остановит рост цен. Это не изменит того факта, что миллионы тонн зерна были изъяты с рынка и недоступны для нуждающихся, особенно в развивающихся странах», — сказал он в интервью Radio France, текст которого распространил Госдеп.

Блинкен отметил, что при действии зерновой сделки экспортировались 20 миллионов т зерна, а нынешнее предложение российского руководства касается только 50 тысяч т.

Зерновая сделка была заключена Россией и Украиной по отдельности при посредничестве Турции и ООН в июле прошлого года. В рамках инициативы вывозилось зерно из украинских портов. Сделку не раз продлевали, но с 18 июля она не действует, поскольку Россия отказалась от участия.



Москва не исключила возвращения в соглашение, если будут выполнены ее условия (вывод из-под санкций экспорта российских удобрений и зерна, устранение препятствий для обслуживающих поставки российских банков, в том числе подключение к SWIFT, возобновление поставок комплектующих для сельхозтехники и т.д.). Власти России неоднократно говорили, что российская часть сделки не выполняется.

В конце июля президент России Владимир Путин выразил готовность Россия готова в ближайшие месяцы поставить в ряд африканских стран десятки тысяч тонн зерна.



«Мы будем готовы уже в ближайшие месяцы, ближайшие три-четыре месяца, безвозмездно предоставить Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Центральноафриканской Республике, Эритрее по 25–50 тыс. т зерна», — сказал он, выступая на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума Россия — Африка в Санкт-Петербурге.