branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 августа
EUR ЦБ: 106,05 (+2,22) Инвестиции, 07 авг, 17:44 Курс доллара на 8 августа
USD ЦБ: 96,57 (+1,76) Инвестиции, 07 авг, 17:44
Родители рассказали о желании сократить время пребывания детей в Сети Общество, 05:00
Посол призвал США не портить «налаживающиеся связи» Грузии и России Политика, 04:51
Блинкен заявил, что бесплатного зерна Африке будет недостаточно Политика, 03:57
Блинкен рассказал о письмах банкам для помощи экспорту российского зерна Политика, 03:56
Эстонские таможенники изъяли у россиянина партию медицинских пиявок Политика, 03:13
МВД Эстонии пообещало не высылать россиян по примеру Литвы и Латвии Политика, 03:01
Как перенести жару. Инфографика Общество, 03:00
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
В Одесской области откроют морские пляжи Политика, 02:28
Нуланд обсудила с хунтой в Нигере «риск для суверенитета» из-за «Вагнера» Политика, 02:19
Жить с искусством: почему бизнесмены становятся меценатами РБК Стиль и СберПервый, 01:43
Кедровые орехи внесли в перечень стратегически важных товаров и ресурсов Общество, 01:35
Прокуратура решила изъять у основателя «Покровского» 50 предприятий Бизнес, 01:27
Белый дом запросит у Конгресса больше финансирования ВСУ Политика, 01:01
У айтишников остался один день для подачи заявки на отсрочку от призыва Общество, 01:00
Военная операция на Украине ,  
0 

Блинкен заявил, что бесплатного зерна Африке будет недостаточно

Блинкен: обещанного Россией бесплатного зерна Африке будет недостаточно
Сюжет
Военная операция на Украине

Бесплатного зерна, которое Россия пообещала поставить в шесть африканских стран, будет недостаточно, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«То, что предлагает Россия, — это капля в море. Это не решает проблему. Это не остановит рост цен. Это не изменит того факта, что миллионы тонн зерна были изъяты с рынка и недоступны для нуждающихся, особенно в развивающихся странах», — сказал он в интервью Radio France, текст которого распространил Госдеп.

Блинкен отметил, что при действии зерновой сделки экспортировались 20 миллионов т зерна, а нынешнее предложение российского руководства касается только 50 тысяч т.

Зерновая сделка была заключена Россией и Украиной по отдельности при посредничестве Турции и ООН в июле прошлого года. В рамках инициативы вывозилось зерно из украинских портов. Сделку не раз продлевали, но с 18 июля она не действует, поскольку Россия отказалась от участия.

Москва не исключила возвращения в соглашение, если будут выполнены ее условия (вывод из-под санкций экспорта российских удобрений и зерна, устранение препятствий для обслуживающих поставки российских банков, в том числе подключение к SWIFT, возобновление поставок комплектующих для сельхозтехники и т.д.). Власти России неоднократно говорили, что российская часть сделки не выполняется.

В конце июля президент России Владимир Путин выразил готовность Россия готова в ближайшие месяцы поставить в ряд африканских стран десятки тысяч тонн зерна.

«Мы будем готовы уже в ближайшие месяцы, ближайшие три-четыре месяца, безвозмездно предоставить Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Центральноафриканской Республике, Эритрее по 25–50 тыс. т зерна», — сказал он, выступая на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума Россия — Африка в Санкт-Петербурге.

Теги
Энтони Блинкен Госдепартамент США Зерновая сделка Украина
Материалы по теме
США призвали Россию разъяснить условия для возобновления зерновой сделки
Политика
Кремль отказался на слово верить гарантиям США по зерновой сделке
Политика
Украина сократит посевы на фоне выхода России из зерновой сделки
Политика